CBSE Board Exam 2023: सीबीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कैसे बनेगा? बेस्ट ऑफ 5 में जुड़ेगा यह विषय

नई दिल्ली (CBSE Board Exam 2023, CBSE Board 10th Result). सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी से अप्रैल 2023 के बीच होंगी. सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2023 की डेटशीट ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर चेक की जा सकती है. सीबीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्ट ‘बेस्ट ऑफ फाइव’ (Best of Five Rule) के आधार पर तैयार किया जाता है.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन 9वीं और 10वीं का रिजल्ट उन 5 विषयों के आधार पर बनाया जाता है (CBSE 10th Result 2023), जिनमें स्टूडेंट्स ने बेस्ट मार्क्स हासिल किए हों. अगर आप इस साल सीबीएसई 10वीं परीक्षा (CBSE Board 10th Exam 2023) में शामिल हो रहे हैं तो जानिए आप अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं.

बेस्ट 5 में आएगा स्किल सब्जेक्ट

सीबीएसई बोर्ड 9वीं और 10वीं क्लास के लिए ‘बेस्ट ऑफ फाइव’ में स्किल सब्जेक्ट को शामिल करने की बात चल रही है. ऐसा करने का मौका तब मिलेगा, जब स्टूडेंट ने किसी इलेक्टिव सब्जेक्ट में अच्छे नंबर हासिल नहीं किए हों. वहीं, अगर कोई स्टूडेंट 3 मेनस्ट्रीम विषयों (साइंस, मैथ और सोशल साइंस) में फेल हो जाता है, तब स्किल सब्जेक्ट के मार्क्स को ‘बेस्ट ऑफ फाइव’ में कैलकुलेट किया जा सकता है.

NEP को लागू करने के लिए लिया फैसला

CBSE द्वारा प्रस्तावित बदलाव को अगले एकेडमिक सेशन 2023-24 से लागू किया जाएगा. सीबीएसई ने नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) को लागू करने के लिए यह फैसला लिया है. इससे इलेक्टिव और स्किल सब्जेक्ट्स के बीच गैप को खत्म किया जा सकेगा (CBSE Skill Education). मेनस्ट्रीम विषयों के साथ वोकेशनल सब्जेक्ट की पढ़ाई करने से स्टूडेंट्स का ज्ञान बढ़ेगा.

इससे क्या फायदा मिलेगा?

वोकेशनल सब्जेक्ट की पढ़ाई के जरिए स्टूडेंट्स यह जान पाएंगे कि किस तरह से सीखी हुई चीजों को प्रैक्टिकल तौर पर अपनाया जा सकता है. स्किल सब्जेक्ट को स्कूल में ही सिखाने की शुरुआत की जाएगी. ऐसा करने से आने वाले समय में देश ग्लोबल स्किल कैपिटल (Global Skill Capital) बन सकेगा. इससे मेनस्ट्रीम विषयों के सिलेबस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

