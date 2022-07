CBSE Board Result 2022: मजेदार मीम के साथ हुई थी बोर्ड रिजल्ट 2021 की घोषणा, इस बार है इंतजार

नई दिल्ली (CBSE Board Result 2022, CBSE Term 2 Result). सीबीएसई बोर्ड परीक्षा भारत के साथ ही कई विदेशी शहरों में भी हुई थी. इस परीक्षा में करीब 35 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम (CBSE Board 10th 12th Result 2022) कुछ ही दिनों में cbseresults.nic.in पर अपलोड कर दिए जाएंगे.

सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 परीक्षा (CBSE Term 2 Exam) अप्रैल से जून 2022 के बीच में हुई थी. इस शैक्षणिक सत्र में कोविड 19 संक्रमण को देखते हुए बोर्ड ने परीक्षाएं दो टर्म में आयोजित की थीं. आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीबीएसई टर्म 1 परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2021 में हुई थी. उसका परिणाम बोर्ड ने संबंधित स्कूलों में भिजवा दिया था.

पिछले साल कैसे हुई थी घोषणा?

सीबीएसई बोर्ड ने पिछले साल यानी 2021 में 12वीं के रिजल्ट की घोषणा एक मजेदार मीम के साथ की थी. सीबीएसई बोर्ड के इस फनी ट्वीट को 6 हजार से ज्यादा यूजर्स ने रीट्वीट किया था और इसको 35 हजार से ज्यादा यूजर्स ने लाइक किया था. यह मीम काफी ट्रेंड किया था (Trending Memes) और स्टूडेंट्स को बोर्ड का यह तरीका बहुत पसंद आया था.

CBSE Class XII Result to be announced today at 2 P.M.#ExcitementLevel💯%#CBSEResults #CBSE pic.twitter.com/eWf3TUGoMH

— CBSE HQ (@cbseindia29) July 30, 2021