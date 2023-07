नई दिल्ली (CBSE Board Schools). ज्यादातर स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं. स्कूल खुलने के साथ ही जोर-शोर से पढ़ाई भी शुरू हो रही है. नई शिक्षा नीति 2020 (New Education Policy) के तहत स्कूल एजुकेशन में कई बदलाव किए गए हैं (School Education). अब स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा रही है और उन्हें भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा रहा है.

प्लास्टिक पर्यावरण और सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाती है. ऐसे में आगरा के सीबीएसई बोर्ड स्कूलों में नए नियम बनाए गए हैं. इससे बच्चों को प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से रोका जा सकेगा (Plastic Ban). यह कदम बच्चों के हित में है. इससे वह प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को समझेंगे और खुद के साथ ही दूसरों को भी उसका इस्तेमाल करने से रोकेंगे (Plastic Disadvantages).

153 स्कूल मानेंगे नियम

आगरा में फिलहाल 153 स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है (CBSE Board Schools in Agra). इन सभी स्कूलों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके परिसर में स्टूडेंट्स प्लास्टिक से बने लंच बॉक्स और पानी की बोतल लेकर न आएं (Say No To Plastic). यह नियम शिक्षकों व छात्रों, सभी पर समान रूप से लागू किया जाएगा. यह निर्णय आगरा के 3 स्कूल एसोसिएशन ने मिलकर लिया है.

इन संगठनों ने लिया बड़ा फैसला

यह फैसला छात्रों के हित में लिया गया है. आगरा के तीन स्कूल संगठन- एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा (APSA), नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन (NAPSA) और वॉयस ऑफ स्कूल एसोसिएशन (VOSA) ने मिलकर लिया है. आगरा में अप्सा से 51, वोसा से 68 और नप्सा से 72 स्कूल जुड़े हुए हैं. इनमें से कई स्कूल एक से अधिक एसोसिएशन के साथ भी जुड़े हुए हैं (School Associations).

Tags: Cbse board, New Education Policy 2020, School education, Single use Plastic