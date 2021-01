CBSE 10th, 12th बोर्ड एग्जाम 2021 डेट शीट रिलीज की तारीख, समय और अन्य अपडेट्स

नई दिल्ली. 10वीं और 12वीं के लाखों छात्रों को CBSE कक्षा 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 की डेट शीट का इंतजार कर रहे हैं. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने हाल ही में घोषणा की कि CBSE कक्षा 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 4 मई से 10 जून तक होगी.हालांकि सीबीएसई को डेट शीट की घोषणा के बारे में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करनी है, लेकिन यह व्यापक रूप से अनुमान लगाया जा रहा है कि बोर्ड जनवरी के मध्य तक डेटशीट की घोषणा कर सकता है. पोखरियाल ने यह भी घोषणा की थी कि सरकार जल्द से जल्द तारीखों को जारी करने का प्रयास कर रही है.सीबीएसई की वेबसाइट पर एक नोटिस में कहा गया है कि सीबीएसई कक्षा 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 की डेट शीट आने वाले दिनों में घोषित की जाएगी. छात्रों को किसी भी घोषणा के लिए सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in चेक करते रहना चाहिए. डेटशीट के बारे में फेक समाचारों के चक्कर में नहीं पड़ें.सीबीएसई कक्षा 10, 12 की बोर्ड परीक्षा 2021 की डेट शीट जारी होने के बाद, छात्र इसे ऑनलाइन जांचने के लिए-cbse.nic.in पर जाएं.-announcement section में ‘CBSE schedule for 10th and 12th’ पर जाएं.-class 10th or class 12th link पर क्लिक करें.-स्क्रीन पर PDF फाइल के रूप में नया पेज खुलेगा.-उसे डाउनलोड करें और सेव करें.कुछ हफ़्ते पहले, CBSE ने कक्षा 10, 12 की बोर्ड परीक्षाओं के सिलेबस को 30% तक घटा दिया था, लेकिन 31 दिसंबर को, शिक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए आगे के सिलेबस में कटौती कठिन होने वाली है. उन्होंने सुझाव दिया था छात्रों को परीक्षा की तैयारी शुरू करनी चाहिए.