सीबीएसई 12th बायोलॉजी पेपर 2022 कल, चेक करें मार्किंग स्कीम, पेपर पैटर्न

CBSE Class 12 biology exam 2022: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) सीबीएसई 12वीं बायोलॉजी परीक्षा 2022 30 मई को आयोजित करेगा. परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. प्रश्न पत्र को पढ़ने और समझने के लिए छात्रों को अतिरिक्त 15 मिनट का समय मिलेगा.परीक्षा 2 घंटे के लिए आयोजित की जाएगी. असुविधा से बचने के लिए छात्रों को अपना प्रवेश पत्र साथ रखना होगा. इसके बिना किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

सीबीएसई कक्षा 12 बायोलॉजी पेपर मार्किंग स्कीम

-यह एक सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 13 प्रश्न होंगे.

-इस प्रश्न-पत्र में 2-2 अंकों के 6 प्रश्न, 3-3 अंकों के 6 प्रश्न और 5 अंकों के 1 प्रश्न हैं.

-2 अंक के प्रश्न लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं और जिनका उत्तर 30-50 शब्दों में देना है.

-3 अंक के प्रश्न लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं और इनका उत्तर 50-80 शब्दों में देना है.

-5 अंक के प्रश्न लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं और इनका उत्तर 80-120 शब्दों में देना है.

CBSE 12 Biology sample paper

https://cbseacademic.nic.in/web_material/SQP/ClassXII_2021_22/Biology-SQP_Term2.pdf

किस टॉपिक से कितने नंबर के सवाल

Reproduction- 16

Genetics and Evolution-20

Biology and Human Welfare- 12

Biotechnology and its Applications-12

Ecology and Environment- 10

