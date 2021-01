CBSE स्कूल स्टूडेंट्स की गुजारिश, 9वीं-11वीं के एग्जाम्स लें ऑनलाइन

Please held online examination of 2021 because we are not fully prepared and our syllabus in not complete and we dont want to get our life in danger of covid #cbseexamonline2021 @ndtv @Republic_Bharat @EduMinOfIndia @cbseindia29 @GauravB33057042 @DrRPNishank — kashish (@kashish__rai) January 11, 2021

Please cbse take exam in online way because we are not prepare for offline exam please think that for 9th and 11th.@GauravB33057042 @indiatvnews @DrRPNishank @republic @ZeeNews @sudhirchaudhary #cbseexamonline2021 — Sachin dev (@Sachind10345777) January 9, 2021

We'll only give online exams.Teaching us online nd wanting us to give exams offline isn't fair. We can't risk our lives just to give exams.Kindly understand our situation. #StudentLivesMatter@myogiadityanath #novaccinenoofflineexam#StudentsLivesMatter @DrRPNishank@JhansiBiet — Aman Varshney (@AmanVar61159515) January 9, 2021

#Cbseexamonline2021 Dear Hrd Minister and Sanyam Bhardwaj sir ....Please think about the cbse 9th,11th Students those are not prepared for offline exam...Give the permission for online exam.@DrRPNishank@cbseindia29@EduMinOfIndia@ABPNews @theanuragtyagi — Umakant Behera (@Dayvlogsindia) January 11, 2021

1)Giving Online exams2)Giving offline exams after months of online classes and exams pic.twitter.com/PbpCNLF59H — Lakshay (@lj_listens) January 10, 2021

Please CBSE take online exam because we are not prepare for offline exam @DrRPNishank @ndtv #cbseexamonline2021#OnlineExamsfor9thand11th — Adnan (@Adnan25325784) January 11, 2021

नई दिल्ली. जब से कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं 2021 की घोषणा की गई, सीबीएसई स्कूलों के कक्षा 9 और 11 के छात्र अपनी परीक्षा के संचालन के बारे में भी फिक्रमंद हैं. सीबीएसई ने घोषणा की है कि कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा लिखित प्रारूप में आयोजित की जाएगी. इस घोषणा के बाद, कक्षा 9 और 11 के छात्र लगातार ऑनलाइन परीक्षा के संचालन पर जोर दे रहे हैं.कई छात्रों का मानना ​​है कि स्कूल महामारी की स्थिति के बीच ऑफ़लाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार नहीं हैं और ऑनलाइन परीक्षाओं का संचालन सुरक्षित होगा और छात्रों पर कम शैक्षणिक दबाव पड़ेगा.कुछ छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से सीबीएसई परीक्षा आयोजित करने का भी सुझाव दे रहे हैं. यह सुझाव भी दिया गया है कि छात्रों को इस वर्ष परीक्षा के दो तरीकों के बीच चयन करना चाहिए.छात्र ऑनलाइन सीबीएसई परीक्षा के लिए जोर दे रहे हैंकोविड-19 महामारी के तेजी से प्रसार के कारण मार्च 2020 से देश भर के स्कूल बंद हैं, जो कि छात्रों को इस साल ऑफ़लाइन अंतिम परीक्षाओं में बैठने के लिए चिंतित कर रहा है.छात्रों ने यह भी कहा है कि इस शैक्षणिक वर्ष में स्कूलों को बंद करने और कक्षा में कुछ नहीं पढ़ाने के कारण, परीक्षाओं को ऑफलाइन देना मुश्किल होगा. इस वर्ष ऑनलाइन परीक्षा देने वाले छात्रों के कुछ ट्वीट्स यहां पढ़ें. स्टूडेंट्स ने #Cbseexamonline2021 और #OnlineExamsfor9thand11th के साथ ट्वीट किए.