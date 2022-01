CBSE Term 2 board exams: सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है #Cancelboardpariksha

CBSE Term 2 board exams: कोविड-19 मामलों बढ़ रहे हैं. कई राज्य सरकारों ने स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों को बंद करने का निर्देश दिया है. तनावपूर्ण स्थिति के बीच, कक्षा 10 और 12 के एग्जाम के बारे में महत्वपूर्ण सवाल मंडरा रहा है, ‘क्या सीबीएसई टर्म 2 की बोर्ड परीक्षा रद्द करेगा या स्थगित करेगा?’. हजारों छात्र ट्विटर पर हैशटैग #Cancelboardpariskha का इस्तेमाल कर अपनी आवाज उठा रहे हैं.

कई रिपोर्टों से पता चलता है कि बोर्ड कक्षा 10 और 12 के टर्म 1 के परिणाम कभी भी घोषित कर सकता है. हालांकि सीबीएसई ने रिजल्ट की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है. पुराने शेड्यूल के मुताबिक सीबीएसई मार्च-अप्रैल के महीने में टर्म 2 बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा. कुल मिलाकर छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए केवल दो महीने शेष हैं.

नीचे देखें वे ट्वीट्स जिनके जरिए छात्र #Cancelboardpariskha का इस्तेमाल कर अपनी आवाज उठा रहे हैं.

Classes zoom me to fir exam kyun classroom me????@VarshaEGaikwad #cancelboardexam2022 #cancelboardpariksha #cancelboardexams2022 pic.twitter.com/HzdDF7Ilgr

— kooky_sway (@anitsocialdemon) January 17, 2022