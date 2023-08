नई दिल्ली (CBSE vs ICSE, CBSE Board News). सीआईएससीई बोर्ड का फुल फॉर्म (CISCE Board Full Form) काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (Council for the Indian School Certificate Examinations) है. वहीं, सीबीएसई बोर्ड का फुल फॉर्म केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है (CBSE Board Full Form).

ये दोनों बोर्ड भारत में सबसे ज्यादा मशहूर हैं (Education Boards in India). इनकी परीक्षाओं और रिजल्ट का समय भी लगभग आस-पास रहता है. सीआईएससीई बोर्ड सिर्फ 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं तक सीमित है (CISCE Board Exams), जबकि सीबीएसई बोर्ड के पास स्कूल स्तर की परीक्षाओं के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की जिम्मेदारी भी है.

क्या है CISCE की जिम्मेदारी?

CISCE बोर्ड के अंतर्गत दो बोर्ड शामिल हैं- ICSE (Indian School Certificate Examinations) और ISC (Indian School Certificate). ICSE कक्षा 10वीं बोर्ड के समकक्ष माना जाता है, जबकि ISC को कक्षा 12वीं बोर्ड के समकक्ष दर्जा प्राप्त है. CISCE बोर्ड ICSE और ISC, दोनों के सिलेबस, प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश-पत्र, बोर्ड परीक्षाओं व उनके रिजल्ट की घोषणा के लिए जिम्मेदार है.

क्या है CBSE बोर्ड की जिम्मेदारी?

सीबीएसई बोर्ड मुख्य तौर पर केंद्र सरकार की ओर से संचालित स्कूलों और केंद्रीय बोर्ड से संबद्ध अन्य स्कूलों की अकादमिक क्वॉलिटी की देख-रेख करता है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देश-विदेश में स्थित सीबीएसई स्कूलों के अकादमिक निर्णयों, प्रवेश प्रक्रिया, सिलेबस, प्रवेश-पत्र, बोर्ड परीक्षाओं व उनके रिजल्ट (CBSE Board Result) की घोषणा के लिए जिम्मेदार निकाय है.

CBSE को मिली प्रतियोगी परीक्षाओं की जिम्मेदारी

स्कूली परीक्षाओं के साथ ही सीबीएसई को सीटीईटी या सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CBSE- CTET Exam) के आयोजन व उससे जुड़ी तमाम जिम्मेदारियां भी दी गईं हैं. CTET परीक्षा केंद्रीय विद्यालयों, सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों, आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित की जाती है.

