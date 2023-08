2024 से साल में दो बार होंगी बोर्ड परीक्षाएं,11-12th में पढ़नी होंगी दो भाषाएं

Board Exams Twice A Year: बोर्ड परीक्षा देने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए अहम खबर है. केंद्र ने बुधवार को नई शिक्षा नीति (एनईपी) के मुताबिक एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलावों की घोषणा की. शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2024 से कक्षा 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित की जाएंगी. ये बदलाव नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत किए जाएंगे. जब दो बार पेपर होंगे तो छात्रों को इन दोनों में से अपना बेस्ट स्कोर बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी. शिक्षा मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि दो बार बोर्ड एग्जाम होने का सिस्टम National Council of Educational Research and Training की ओर से शुरू कराने की तैयारी है.

कक्षा 11 और 12 के छात्रों को दो भाषाएं पढ़नी हैं

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 23 अगस्त को स्कूली शिक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम ढांचा लॉन्च किया, जिसमें बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित किए जाने की जानकारी दी. इसके अलावा बड़ी बात ये भी कही कि 11वीं 12वीं स्टूडेंट्स को दो भाषाएं पढ़नी होंगी.

एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव

नई शिक्षा नीति (एनईपी) के मुताबिक एजुकेशन सिस्टम में किए जाने वाले बदलावों की घोषणा के जरिए 2024 शैक्षणिक सत्र के लिए किताबें विकसित किए जाने की जानकारी दी गई है. शिक्षा मंत्रालय द्वारा नए पाठ्यक्रम ढांचे की घोषणा की गई.

स्ट्रीम का रिस्ट्रिक्शन नहीं

कक्षा 11 और 12 के छात्रों को दो भाषाएं पढ़नी होंगी और उनमें से कम से कम एक भारतीय होनी चाहिए. मंत्रालय ने यह भी कहा कि बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित की जाएंगी, जिसमें छात्रों को बेस्ट स्कोर रखने की इजाजत दी जाएगी. अपडेट किए गए करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार, छात्रों को कक्षा 11 और 12 में विषयों की पसंद चुनने में स्ट्रीम का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा. कला, विज्ञान और कॉमर्स का स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकेगा. ये बदलाव स्टूडेंट्स को पढ़ने में नए नए मौके देंगे.

