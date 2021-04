Chhattisgarh Board exam 2021 : कोरोना संकट के बीच बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला, जानें डिटेल

रायपुर. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कोरोना संक्रमण के बीच 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित करने का फैसला किया है. 10वीं की परीक्षाएं 15 अप्रैल से एक मई तक और 12वीं की 03 मई से 24 मई तक होंगी. आदेश में कहा गया है कि छात्रों को प्रवेश पत्र तथा परीक्षा केन्द्रों के अधिकारियों-कर्मचारियों के ड्यूटी आदेश के आधार पर परीक्षा केंद्र तक आने-जाने की अनुमति रहेगी.बोर्ड ने निर्णय लिया है कि जो परीक्षार्थी कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन, कंटेनमेंट जोन आदि के कारण किसी विषय या सभी विषयों की परीक्षा में अनुपस्थित रहते हैं, तो उनकी अंकसूची में अनुपस्थित न रहकर 'C' लिखा जाएगा. ऐसे विद्यार्थियों को उस विषय में अंक नहीं दिए जाएंगे. लेकिन पास कर दिया जाएगा. ऐसे विद्यार्थी, जिनकी अंकसूची में 'C' अंकित होगा उनके लिए पूरक परीक्षा के साथ विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी. विशेष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी अंकसूची में "C" के स्थान पर प्राप्तांक अंकित कर पुनरीक्षित अंकसूची जारी की जाएगी और उन्हें श्रेणी भी दी जाएगी.शिक्षा मण्डल के सचिव ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सभी मान्यता प्राप्त शालाओं को परीक्षा केंद्र बनाया गया है. परीक्षा कक्ष में प्रवेश से लेकर छात्रों की बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के साथ ही कक्ष की बैठक क्षमता के अनुरूप 50 प्रतिशत छात्रों को ही उस कक्ष में बैठाएं जाने के निर्देश दिए गए हैं. सभी छात्रों, शिक्षकों और शालाओं के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. परीक्षा केन्द्र को सेनेटाईज करने के साथ ही छात्रों, शिक्षकों एवं शालाओं के अधिकारियों-कर्मचारियों के हाथों को सेनेटाइज करने की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं. कोरोना पीड़ित छात्र को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी.