Class 12th Economics model paper: अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर जारी, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट करें चेक

Class 12th Economics model paper: अर्थशास्त्र के मॉडल पेपर जारी हो गए हैं, बिहार बोर्ड 12वीं के स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के पेपर यहां चेक कर सकते हैं. इससे परीक्षा में अच्छे नंबर आने की संभावना बढ़ जाएगी. यहां देखे लघु उत्तरीय प्रश्न

1.अनाधिमान वक्र परिभाषित करें. (Define indifference curve.)

उत्तर⇒अनाधिमान वक्र (Indifference curve)—उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से संबंधित उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करता है. उपभोक्ता का व्यवहार उसकी उदासीनता अनुसूची द्वारा प्रदर्शित किया जाता है. उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाले दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग उदासीनता अनुसूची अथवा तटस्थता समूह बनाते हैं. इसी उदासीनता अनुसूची को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित

करके अनाधिमान वक्र प्राप्त किया जाता है.

2.अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से क्या समझते हैं? (What do you mean by central problem in an economy? )

उत्तर⇒अर्थव्यवस्था से मतलब उस आर्थिक प्रणाली से है जिसके द्वारा समाज की समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है. प्रत्येक देश किसी न किसी आर्थिक प्रणाली पर आधारित होता है. आर्थिक प्रणाली के मुख्य रूप हैं – पूंजीवादी, समाजवाद एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था. आर्थिक प्रणाली की भिन्नता के अनुसार अर्थव्यवस्था का संचालन अलग-अलग होता है किन्तु साधनों की सीमितता एवं उनके वैकल्पिक प्रयोगों तथा आवश्यकताओं की अनन्तता के कारण ही साधनों एवं साध्यों के बीच तालमेल बैठाने की समस्याएं प्रत्येक आर्थिक प्रणाली में रहती है जिसे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है.

3.समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है ? (How does solution of central problems in socialist’s economy ?)

उत्तर⇒समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होता है तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन समाज के हित के लिए किया जाता है. इस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर आर्थिक नियोजन या योजना यंत्र द्वारा किया जाता है.

4.मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है ? (How does solution of central problems in mixed economy ?)

उत्तर⇒मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व होता है और दोनों ही क्षेत्र किसी सामान्य आर्थिक योजना के अधीन कार्य करता है. मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र और नियोजन-तंत्र दोनों मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान करते हैं.

5.मौद्रिक लागत क्या है? (What is Money Cost ?)

उत्तर⇒किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किये गये कुल मुद्रा व्यय को मुद्रा लागत कहते हैं. अर्थात् उत्पत्ति के समस्त साधनों के मूल्य को यदि मुद्रा में व्यक्त कर दिया जाये तो उत्पादक इन उत्पत्ति के साधनों की सेवाओं को प्राप्त करने में जितना कुल व्यय करता है वह मौद्रिक लागत कहलाती है.

6.वास्तविक लागत क्या है? (What is Real cost ?)

उत्तर⇒“किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रयत्न करने पड़ते हैं अथवा साथ ही वस्तु के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली पूंजी को संचित करने में संयम अथवा प्रतीक्षा करनी पड़ती है ये सब प्रत्यक्ष अथवा त्याग मिलकर वस्तु की वास्तविक लागत कहलाती है.

7.औसत लागत एवं सीमांत लागत में क्या संबंध है? (What is relationship between Average cost and Marginal cost ?)

उत्तर⇒औसत लागत तथा सीमांत लागत के बीच संबंध दर्शाने वाले मुख्य बिंदु है –

(i). दोनों की गणना उत्पादन की कुल लागत द्वारा की जाती है. औसत लागत = कुल लागत

————

कुल उत्पादन

सीमांत लागत = कुल लागत में परिवर्तन

—————————

उत्पादन मात्रा में परिवर्तन

(ii). अर्थात् MC < AC

(iii). MC = AC

(iv). MC > AC

8.अवसर लागत क्या है ? (What is opportunity cost ?)

उत्तर⇒ आस्ट्रियन अर्थशास्त्री ने वास्तविक लागत के विचार में संशोधन किया और इन्होंने वास्तविक लागत के स्थान पर अवसर लागत का प्रयोग किया. अर्थशास्त्र का मौलिक सिद्धांत है कि आर्थिक साधन आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं. अतः किसी वस्तु के उत्पादन का अर्थ है – दूसरी वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन से वंचित होना. इस प्रकार, किसी साधन के अवसर लागत का अभिप्राय उस साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से मिलने वाले मूल्य से है.

9. समष्टि अर्थशास्त्र किस विषय का अध्ययन करता है ? (What is the subject matter of macroeconomics ?)

उत्तर⇒ समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष है. इसके अंतर्गत ऐसे विशाल समूहों का अध्ययन किया जाता है जो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं जैसे-कुल रोजगार, कुल आय, कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल बचत, कुल उपभोग, कुल पूर्ति, कुल मांग, सामान्य कीमत स्तर इत्यादि का समष्टि अर्थशास्त्र विषय है.

10.व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या महत्त्व है? (What is significance of studying micro economics?)

उत्तर⇒ इसका अध्ययन का महत्त्व को इस प्रकार देखा जा सकता है –

(i). व्यक्तिगत इकाइयां मिलकर ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था बनाती है. अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक विश्लेषण के लिए व्यक्तिगत इकाइयों का ज्ञान आवश्यक है.

(ii). आर्थिक विश्लेषण में कीमत निर्धारण एवं वितरण की समस्याएं महत्त्वपूर्ण होती है. इन समस्याओं का निदान व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण से किया जाता है. मांग और पूर्ति के दो बलों के आधार पर कीमत का निर्धारण किया जाता है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है.

(iii). व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत एवं विशिष्ट इकाइयों का विश्लेषण ही सरकार को आर्थिक नीतियां बनाने का आधार प्रदान करता है.

ये भी पढ़ें-

Class 12th home science model paper: बिहार बोर्ड में लाने हैं अच्छे नंबर तो यहां देखें होम साइंस मॉडल पेपर

Tags: Bihar board, Board exam, Bseb