कर्नाटक में दसवीं तक की कक्षाएं 14 फरवरी से होगी शुरू, पढ़ें डिटेल

Classes up to class 10th in Karnataka: कर्नाटक में राज्य सरकार ने दसवीं के छात्रों के लिए कक्षाएं अगले सप्ताह से शुरू करने का फैसला किया. दसवीं तक के छात्रों के लिए कक्षाएं 14 फरवरी से शुरू करने का फैसला लिया गया है. महाविद्यालयों तथा डिग्री कॉलेजों में कक्षाएं फिर से शुरू करने का फैसला बाद में लिया जाएगा. कक्षाएं फिर से शुरू करने का फैसला प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा विभागों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में स्कूल और कॉलेज परिसर में शांति बनाए रखने और छात्रों के लिए एक साथ पढ़ाई का माहौल बनाने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से चर्चा की गई.

बोम्मई ने कहा, ‘यह तय किया गया है कि 10वीं कक्षा तक की हाई स्कूल की कक्षाएं सोमवार से शुरू होंगी और दूसरे चरण में महाविद्यालय और डिग्री कॉलेज खुलेंगे.’ हिजाब को लेकर कुछ स्कूलों और कॉलेजों में तनाव की स्थिति देखते हुए राज्य सरकार ने मंगलवार को तीन दिन के अवकाश की घोषणा की थी.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि वे दैनिक आधार पर मामले की सुनवाई करेंगे और सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए तथा आदेश आने तक स्कूल-कॉलेजों में धार्मिक कपड़े नहीं पहनना चाहिए. उच्च न्यायालय ने फिर से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के निर्देश भी दिए हैं. ’

हिजाब मामले की सुनवाई कर रही कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख निर्धारित की है. मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति जे एम काजी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की तीन सदस्यीय पीठ बुधवार को गठित की गयी थी.

