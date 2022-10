COMEDK Counselling 2022: राउंड 2 के लिए च्वाइस फिलिंग शुरू, करें आवेदन

COMEDK Counselling 2022: (COMEDK UGET काउंसलिंग 2022) कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग और डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटक (Consortium of Medical Engineering and Dental Colleges of Karnataka, COMEDK) आज 24 अक्टूबर से राउंड 2 के लिए च्वाइस फिलिंग शुरू करेगा. COMEDK 2022 राउंड 2 के लिए फेज 2 चेंज की एडिट विंडो 27 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे बंद हो जाएगी. जीएम (सामान्य योग्यता) श्रेणी के उम्मीदवार बदलाव कर सकते हैं, वे आज दोपहर 3 बजे से ऐसा कर सकते हैं.

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट- comedk.org पर उपलब्ध च्वाइस फिलिंग फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं. ऑप्शन एडिट कर सकते हैं. लॉगिन डिटेल दर्ज कर च्वाइस फिलिंग फॉर्म में बदलाव करें. सबमिट पर क्लिक करें और इसे डाउनलोड करें. COMEDK राउंड टू अलॉटमेंट रिजल्ट 29 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा. उम्मीदवार 3 नवंबर, शाम 4 बजे तक आवंटित कॉलेजों में रिपोर्ट कर सकते हैं.

COMEDK UGET काउंसलिंग 2022: महत्वपूर्ण तिथियां

च्वाइस फिलिंग फॉर्म में प्रिफ्रेंस बदलने या एडिट करने का प्रावधान- 24 अक्टूबर (दोपहर 3 बजे) – 27 (दोपहर 2 बजे)

राउंड 2 फेज 2 आवंटन परिणाम (जीएम सीटें) – 29 अक्टूबर (सुबह 11 बजे)

चरण 2 चरण 2 (जीएम सीटें) के सामान्य योग्यता (जीएम) उम्मीदवारों के लिए निर्णय लेना और शुल्क भुगतान – 29 अक्टूबर (सुबह 11 बजे) – 3 नवंबर (1 बजे)

आवंटित कॉलेजों में रिपोर्टिंग- 29 अक्टूबर (सुबह 11 बजे) – 3 नवंबर (शाम 4 बजे)

राउंड 2 फेज 2- 29 अक्टूबर (सुबह 11 बजे) – 4 नवंबर (दोपहर 2 बजे) के दौरान सीट स्वीकार करने वाले उम्मीदवारों के लिए सरंडर फैसिलिटी

