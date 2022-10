COMEDK round 2: COMEDK राउंड 2 सीट आवंटन परिणाम , ऐसे करें चेक

COMEDK round 2 seat allotment result: कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटक (Consortium of Medical, Engineering and Dental Colleges of Karnataka, COMEDK) ने आज 29 अक्टूबर को शाम 7 बजे राउंड 2 फेज 2 सीट आवंटन परिणाम जारी किर दिया है. उम्मीदवार COMEDK राउंड 2 सीट आवंटन परिणाम www.comedk.org पर देख सकते हैं.

राउंड 2 का फैसला लेना और फीस का भुगतान 29 अक्टूबर को शाम 7 बजे से 03 नवंबर 2022 के दोपहर 1 बजे तक करना होगा. उम्मीदवार सीट को स्वीकार और फ्रीज करेंगे, उन्हें 29 अक्टूबर 2022 से 03 नवंबर को शाम 04 बजे तक आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा.

COMEDK राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे चेक करें

-आधिकारिक वेबसाइट www.comedk.org पर जाएं.

-होमपेज पर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

-लॉग इन डिटेल एंटर करें.

-परिणाम जांचें और भविष्य केलिए प्रिंट आउट लें.

Tags: Education news