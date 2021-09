Consortium Colleges Karnataka: COMEDK UGET 2021 रिजल्ट आज होगा जारी, चेक करें डिटेल

नई दिल्ली. COMEDK UGET result 2021: कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटक (The Consortium of Medical, Engineering and Dental Colleges of Karnataka) की ओर से COMEDK UGET result 2021 26 सितंबर को जारी किया जाना है. उम्मीदवार अपने आवेदन क्रम संख्या / यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके COMEDK UGET 2021 परिणाम की जांच कर सकेंगे. COMEDK UGET परिणाम 2021 को स्कोरकार्ड के रूप में घोषित किया जाएगा.

COMEDK UGET परिणाम 2021 में प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों और रैंक का विवरण शामिल होगा. उम्मीदवार नीचे बताए स्टेप्स के जरिए COMEDK UGET परिणाम 2021 की जांच करें.

-comedk.org पर जाएं.

-“COMEDK result” लिंक पर क्लिक करें.

-Application sequence number/User Id और पासवर्ड एंटर करें.

-“Login” बटन पर क्लिक करें.

-COMEDK UGET 2021 result स्क्रीन पर होगा.

-रिजल्ट डाउनलोड करें और प्रिंट करें.

COMEDK UGET 2021 की अंतिम उत्तर कुंजी 23 सितंबर को उम्मीदवार जारी की गई थी. COMEDK UGET 2021 का आयोजन 14 सितंबर को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में किया गया था. COMEDK UGET परिणाम 2021 के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए लोग काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एलिजिबल होंगे.

COMEDK UGET कर्नाटक राज्य के लगभग 190 इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्नातक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कर्नाटक के मेडिकल, इंजीनियरिंग और डेंटल कॉलेजों (COMEDK) के कंसोर्टियम द्वारा आयोजित एक राज्य स्तरीय परीक्षा है.

