COMEDK UGET 2022: COMEDK UGET 2022 राउंड 1 सीट आवंटन अलॉटमेंट जारी

COMEDK UGET 2022 seat allotment round 1: कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल, इंजीनियरिंग और डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटक (Consortium of Medical, Engineering and Dental Colleges of Karnataka) ने आज, 8 अक्टूबर को COMEDK UGET 2022 राउंड 1 सीट आवंटन की घोषणा कर दी है. COMEDK UGET 2022 का सीट आवंटन comedk.org पर घोषित किया गया है. COMEDK UGET सीट आवंटन परिणाम 2022 राउंड 1 की जांच करने के लिए उम्मीदवारों को अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉग इन करना होगा.

उम्मीदवारों को COMEDK UGET सीट आवंटन पत्र डाउनलोड करना होगा और प्रवेश और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए संबंधित केंद्रों पर जाना होगा.

COMEDK UGET सीट आवंटन 2022 की जांच कैसे करें?

-COMEDK UGET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – comedk.org

-“उम्मीदवार लॉगिन” टैब पर क्लिक करें.

-आवश्यक क्रेडेंशियल दर्ज करें.

-applicant login page पर “Decision Making” टैब पर क्लिक करें.

-COMEDK UGET 2022 का मॉक आवंटन परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

-कॉलेज का नाम, पाठ्यक्रम का नाम, वरीयता क्रम संख्या और सीट श्रेणी की जाँच करें.

-और कॉलेज का कुल शुल्क जो आवंटित किया गया है.

इससे पहले 4 अक्टूबर को COMEDK UGET 2022 मॉक आवंटन की घोषणा की गई थी. अब प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा सुरक्षित रैंक, सीटों की उपलब्धता के आधार पर राउंड 1 के लिए सीटें आवंटित की हैं.

