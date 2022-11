COMEDK UGET: COMEDK UGET राउंड 3 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, 17 Nov तक करें रिपोर्ट

COMEDK UGET: कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल, इंजीनियरिंग और डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटक (Consortium of Medical, Engineering and Dental Colleges of Karnataka, COMEDK) ने COMEDK UGET राउंड 3 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट comedk.org पर अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं.

उम्मीदवार 14 से 16 नवंबर तक फैसला ले सकते हैं और फीस पेमेंट कर सकते हैं. आवेदकों को 14 नवंबर से 17 तक अलॉटमेंट लेटर और फीस रसीद के ऑनलाइन प्रिंटआउट के साथ आवंटित कॉलेजों (केवल राउंड 3 के उम्मीदवारों को स्वीकार और फ्रीज करने के लिए) को रिपोर्ट करना होगा.

COMEDK राउंड 3 सीट आवंटन जाँचने के लिए स्टेप्स

-आधिकारिक वेबसाइट comedk.org पर जाएं.

-होमपेज पर इंजीनियरिंग लॉग इन लिंक पर क्लिक करें.

-अपने लॉगिन डिटेल सबमिट करें.

-COMEDK राउंड 3 सीट अलॉटमेंट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

-डाउनलोड करें और जांचें.

ये भी पढ़ें-

Children’s Day 2022 Quiz : जवाहरलाल नेहरू और भारत में बाल अधिकार पर 10 Quiz Questions पढ़ें

Indian Airforce Agniveer Vayu 2023 : अग्निवीरवायु को मिलेंगी कितनी छुटि्टयां ? सभी सुविधाओं के बारे में जानें

Tags: Education news