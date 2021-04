CS Exam June 2021: ICSI CS एग्जाम शेड्यूल के मुताबिक ही आयोजित होगा, चेक करें ऑफिशियल नोटिस

नई दिल्ली. कंपनी सचिव, सीएस परीक्षा जून 2021, (The Company Secretaries, CS Exam June 2021) Institute of Company Secretaries of India द्वारा जारी अनुसूची के अनुसार आयोजित की जाएगी. ICSI ने कहा कि वह भारत में COVID-19 महामारी की दूसरी लहर से होने वाली कठिन स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है. जून 2021 में सीएस परीक्षा 5 जून, 2021 से समय पर होगी.सीएस एग्जाम जून 2021 के लिए जारी ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक, "संस्थान छात्रों, सदस्यों और अन्य हितधारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने और सभी बाधाओं के बावजूद सभी आवश्यक कदम उठाने का प्रयास करता है. इसके द्वारा सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि कंपनी सचिवों की परीक्षा जून 2021 घोषित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी. हालांकि, प्रतिकूल / असाधारण स्थिति के मामले में, छात्रों के सर्वोत्तम हित में एक आवश्यक निर्णय लिया जाएगा.आईसीएसई अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंकICSE COVID-19 पर सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी सभी सलाह और निर्देशिकाओं को बनाए रखते हुए परीक्षा आयोजित करेगा. संस्था ने छात्रों को धैर्य रखने और परीक्षा की तैयारी जारी रखने के लिए कहा है.ICSI इंस्टिट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ़ इंडिया की आधिकारिक साइट icsi.edu है. आईसीएसआई सीएस परीक्षा जून 2021 के अधिक अपडेट के लिए आधिकारिक साइट की जाँच करते रहें.