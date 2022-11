CSAB Counselling 2022: राउंड 2 NEUT सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, करें चेक

CSAB 2022: सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड (CSAB) ने उत्तर पूर्वी राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों (North Eastern States and Some of Union Territories, NEUT) 2022 राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित कर दिया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट- csab.nic.in के माध्यम से सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. CSAB NEUT 2022 सीट आवंटन चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपने जेईई मेन आवेदन संख्या, पासवर्ड की आवश्यकता होगी. NEUT राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और फार्मेसी पाठ्यक्रमों के लिए घोषित किया गया है.

CSAB 2022 NEUT राउंड 2 के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग 12 से 15 नवंबर तक होगी. जिन उम्मीदवारों को पहली बार सीट आवंटित की गई है, उन्हें सीट स्वीकृति शुल्क 3,000 रुपये देने होंगे. उम्मीदवारों को प्रोविजनल एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अलॉट किए गए संस्थान में फाइनल दाखिले के लिए आगे बढ़ना होगा.

CSAB NEUT 2022 राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट: कैसे जांचें

-उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट- csab.nic.in पर जाना होगा.

-इसके बाद होमपेज पर “Go for CSAB NEUT” पर क्लिक करें.

-उम्मीदवारों को एक नए पेज पर भेजा जाएगा.

– वहां से “इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के लिए राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखें” या “फार्मेसी के लिए राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखें” पर क्लिक करें.

– इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और साइन इन पर क्लिक करें.

– CSAB NEUT 2022 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट स्क्रीन पर दिखेगा.

-अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें और उसका एक प्रिंट लें.

