CTET 2021: CDP सब्जेक्ट से पेपर में आएंगे 30 सवाल, इन सवालों से जांचे अपनी तैयारी

नई दिल्ली. CTET 2021 CDP Model Paper for paper 1 and 2: सीबीएसई की ओर से CTET December 2021 परीक्षा ऑनलाइन 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2022 तक चलेगी. CTET में पूछे जाने वाले तमाम विषयों में “बालविकास व शिक्षा शास्त्र” (Child Development and pedagogy – CDP) अहम है. यहां पढ़ें CTET के एग्जाम पैटर्न पर आधारित CDP मॉडल पेपर के कुछ प्रश्न. इन प्रश्नो को हल करके अपनी तैयारी जांचें. CDP से पेपर -1 और 2 में 30 -30 प्रश्न पूछे जाते है. 1 पेपर में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं.

Q.1 जीवन का अनोखा काल माना गया है?

(a) शैशवावस्था

(b) बाल्यावस्था

(c) किशोरावस्था

(d) प्रौढ़ावस्था

Q.2 शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु होता है?

(a) शिक्षक

(b) विद्यार्थी

(c) मूल्यांकन

(d) पाठ्य विषय वस्तु

Q.3 मापन द्वारा प्राप्त मान होता है?

(a) निरपेक्ष

(b) सापेक्षिक

(c)निरपेक्ष एवं सापेक्ष दोनों ही

(d) इनमें से कोई नहीं

Q.4 बालकों का सर्वाधिक रूप में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है?

(a) घर में

(b) मित्रों एवं साथियों के साथ अंतः क्रिया करके

(c) विद्यालय एवं कक्षा में

(d) खेल के मैदान में

Q.5 अभिवृत्ति से प्रभावित होता है? बालक का-

(a) व्यक्तित्व

(b) व्यवहार

(c) अधिगम

(d) उक्त तीनों ही

Q.6 टर्मन ने बुद्धि को निम्नलिखित में से कौन-सी योग्यता माना है?

(a) समायोजन

(b) अमूर्त चिंतन

(c) सीखना

(d) समस्या समाधान

Q.7 व्यक्ति का वह गुण जिसके माध्यम से वह परिस्थितियों से सामंजस्य बनाए रखता है कहलाता है?

(a) संतुलन

(b) समायोजन

(c) संस्थापन

(d) समरसता

Q.8 सामान्यतः उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन उन बालकों हेतु किया जाता है जो होते हैं?

(a) मानसिक रूप से मंद

(b) शारीरिक रूप से विकलांग

(c) प्रतिभाशाली

(d) शैक्षिक रूप मे पिछड़े हुए

Q.9 बालकों के भाषा विकास पर निम्न में से किस कारक का प्रभाव सर्वाधिक रूप से पड़ता है?

(a) शारीरिक स्वास्थ्य

(b) बौद्धिक विकास

(c) यौन भेद

(d) परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति

Q.10 पियाजे के मतानुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण है?

(a) पूर्व संप्रत्यात्मक स्तर

(b) अंतःप्रज्ञात्मक स्तर

(c) संवेदी गतिशील स्तर

(d) मूर्त संक्रिया स्तर

Q.11 बालक में सामान्य सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए निम्न में से कौन सी आयु अवधि महत्वपूर्ण है?

(a) जन्म से 5 वर्ष

(b) 8 से 10 वर्ष

(c) 10 से 15 वर्ष

(d) 15 वर्ष से ऊपर

Q.12 पिछड़े बालको की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी?

(a) बुद्धि लब्धि

(b) शैक्षिक लब्धि

(c) मानसिक आयु

(d) इनमें से कोई नहीं

Q.13 सृजनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाधक नहीं है?

(a) एकाधिकारिक उपागम

(b) कठोर आदतें

(c) परंपरावादी दृष्टिकोण

(d) अनुक्रिया में स्वतंत्रता

Q.14 वे बालक जो सामान्य सामाजिक नियमों के विरुद्ध आचरण करते हैं कहलाते हैं?

(a) पिछड़े बालक

(b) दिव्यांग बालक

(c) समस्यात्मक बालक

(d) मानसिक रूप से मंद बालक

Q.15 समायोजन से अभिप्राय है?

(a) व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति

(b) आवश्यकताओ की पूर्ति उपरांत प्राप्त संतुष्टि

(c) वातावरण के साथ संतुलन बनाना

(d) उपरोक्त तीनों ही

1 (b), 2 (b), 3 (a), 4 (c), 5 (d), 6 (b), 7 (b), 8 (d), 9 (a), 10 (c), 11 (a), 12 (b), 13 (d), 14 (c), 15 (d)

