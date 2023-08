CTET 2023: इन टॉपिक्स से आएगा CTET पेपर 1 और 2, एक नजर में पूरा करें चेक

CTET 2023: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने18 अगस्त को जुलाई/अगस्त सत्र के लिए सीटीईटी 2023 एडमिट कार्ड ctet.nic.in पर जारी कर दिया है. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आवेदन संख्या और जन्म तिथि एंटर करें. सीटीईटी कॉल लेटर 2023 में उम्मीदवारों का नाम, सीटीईटी रोल नंबर 2023, परीक्षा केंद्र का विवरण, परीक्षा का समय समेत काफी डिटेल दी गई है.

CTET एग्जाम 20 अगस्त को दो शिफ्ट्स में होगा. पहली शिफ्ट सुबह 9 से 12 तक होगी. दूसरी शिफ्ट दोपहर ढाई बजे से शाम 5 बजे तक होगी. CTET में दो पेपर होंगे. पेपर 1 और पेपर 2. दोनों पेपर 150-150 मिनट्स के होंगे. पेपर में सवाल भी 150 ही आते हैं.

पेपर 1 पांचवी तक का टीचर बनने के लिए होने वाला एंट्रेंस देने के लिए एलिजिबल बनाता है. पेपर 2 छठी क्लास से 8वीं तक के टीचर बनने के लिए, जो एग्जाम देना होता है, उसे देने के लिए एलिजिबल बनते हैं. पेपर में सभी सवाल 1-1 नंबर का होगा. कोई निगेटिव मार्किं नहीं होगी. देखिए पेपर 1 और 2 के टॉपिक्स.

पेपर 1 के सब्जेक्ट, टॉपिक और किसमें से कितने नंबर के सवाल

पेपर 2 के सब्जेक्ट, टॉपिक और किसमें से कितने नंबर के सवाल

सब्जेक्ट Child Development and Pedagogy

टॉपिक्स

Child Development (Elementary School Child)

Inclusive education and understanding of children with special needs

Learning and Pedagogy

नंबर और सवाल- 30

सब्जेक्ट- Language-I

टॉपिक्स

Reading Comprehension

Poem

Pedagogy of Language Development

नंबर और सवाल- 30

सब्जेक्ट- Language-II

टॉपिक्स

Reading Comprehension

Pedagogy of Language Development

नंबर और सवाल- 30

सब्जेक्ट- Mathematics

टॉपिक्स

Numbers system, Algebra, Geometry, Mensuration

Pedagogical issues

नंबर और सवाल- 30

सब्जेक्ट- Science

टॉपिक्स

Food, Material, The World of the Living, The World of the Living, Moving Things People and Ideas, How things work, Natural Phenomenon, Natural Resources

Science Pedagogical Issues

नंबर और सवाल- 30

सब्जेक्ट- Social Studies

टॉपिक्स

History, Geography, Social and Political Life

Social Studies Pedagogical Issues

नंबर और सवाल- 60

