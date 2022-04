CUET 2022 की तारीख जल्द, जानें परीक्षा पैटर्न, सिलेबल और आवेदन का तरीका

CUET 2022 date to be out soon: सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, CUET 2022 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है. उम्मीदवार NTA की ओर से परीक्षा की तारीखों को जारी करने का इंतजार कर रहे हैं. आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, CUET 2022 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 6 मई को बंद हो जाएगी, और परीक्षा जुलाई में आयोजित होने वाली है. हालांकि, अभी सटीक तारीख की घोषणा नहीं की गई है.

यह पहली बार होगा जब CUET आयोजित किया जाएगा, और लाखों छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे. जानिए परीक्षा पैटर्न, सिलेबल और अन्य जानकारी.

CUET 2022 पेपर पैटर्न

CUET (UG) 2022 में 4 खंड शामिल होंगे:

खंड IA- 13 भाषाएँ

धारा आईबी 20 भाषाएं

खंड II- 27 डोमेन विशिष्ट विषय

खंड III- सामान्य परीक्षण

टेस्ट का सिलेबस

29 मार्च को, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, यूजीसी के अध्यक्ष, एम जगदीश कुमार ने कहा कि आगामी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी 2022 का पाठ्यक्रम पूरी तरह से कक्षा 12 के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा. कक्षा 11 के पाठ्यक्रम के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा.

उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से 13 भाषाओं – हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमिया, बंगाली, पंजाबी, उड़िया और अंग्रेजी में से एक में एक भाषा की परीक्षा देनी होगी.

CUET 2022 के लिए आवेदन कैसे करें

-सीयूईटी की आधिकारिक वेबसाइट, यानी cuet.samarth.ac.in पर जाएं.

-होमपेज पर, ‘CUET 2022 पंजीकरण’ लिंक पर क्लिक करें.

-स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा.

-अपना पंजीकरण करें और आवेदन पत्र के साथ आगे बढ़ें.

-आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.

-भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें.

