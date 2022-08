CUET UG Admit Card 2022 Released: NTA ने जारी किया CUET UG 2022 फेज 5 का एडमिट कार्ड, यहां से करें डाउनलोड 

CUET UG Admit Card 2022 Released: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने फेज 5 परीक्षा के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2022) 2022 का एडमिट कार्ड (CUET UG Admit Card 2022) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा (CUET UG 2022 Phase 5 Exam) में शामिल होने वाले हैं, वे CUET की आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (CUET UG Admit Card 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. CUET UG Admit Card 2022 फेज 5 के 2.01 लाख उम्मीदवारों के लिए जारी किया गया है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://cuet.samarth.ac.in/index.php/app पर क्लिक करके भी CUET UG 2022 फेज 5 का एडमिट कार्ड (CUET UG Admit Card 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स के जरिए भी आसानी से एडमिट कार्ड (CUET UG Admit Card 2022) देख सकते हैं. NTA द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार CUET UG 2022 फेज 5 की परीक्षा 21 अगस्त, 2022 से शुरू होगी और 23 अगस्त, 2022 को समाप्त होगी.

CUET 2022 फेज 5 का एडमिट कार्ड (CUET UG Admit Card 2022) सभी को परीक्षा केंद्र में ले जाना चाहिए क्योंकि इसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. CUET उस संबंध में, CUET UG 2022 फेज 5 के लिए आधिकारिक नोटिस में लिखा है, “विषय संयोजन, माध्यम, प्रश्न पत्र, आदि (यदि कोई हो) के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायतें उम्मीदवार cuetgrievance@nta.ac.in पर भेज सकते हैं. उम्मीदवार अपनी शिकायत भेजते समय अपने आवेदन संख्या का उल्लेख जरूर करें. शिकायतों का समाधान किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो ऐसे उम्मीदवारों के लिए परीक्षा भी फेज 6 के दौरान आयोजित की जाएगी.”

CUET UG Admit Card 2022 ऐसे करें डाउनलोड

CUET की ऑफिशियल वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर या तो उस नोटिस पर क्लिक करें, जहां ‘Release of Admit Cards for Phase 5 of Common University Entrance Test [CUET (UG)-2022] Examination to be held on 21, 22, and 23 August 2022 –Reg’ लिखा हो.

एक नया पेज खुलेगा जहां आपको लॉग इन करना होगा.

आवश्यक विवरण दर्ज करें.

आपका CUET UG Admit Card 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

CUET UG Admit Card 2022 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.

