Delhi Nursery Admission 2023: आपके बच्चे को किस स्कूल में एडमिशन मिलेगा? यहां देखें जरूरी अपडेट

नई दिल्ली (Delhi Nursery Admission 2023). नई दिल्ली में नर्सरी क्लास में एडमिशन हासिल कर पाना आसान नहीं होता है. इसके लिए काफी दौड़-भाग करनी पड़ती है. दिल्ली के नर्सरी स्कूल में दाखिले के लिए कई मेरिट लिस्ट जारी की जाती हैं. उसके बाद ही अभिभावकों को स्पष्ट हो पाता है कि उनके बच्चे को किस स्कूल में एडमिशन मिलेगा (School Admission 2023).

दिल्ली के शिक्षा निदेशालय के मुताबिक, Delhi Nursery Admission 2023 के लिए पहली लिस्ट कल यानी 20 जनवरी को जारी कर दी जाएगी. इस लिस्ट में दिल्ली के लगभग 1800 प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा. पेरेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे मेरिट लिस्ट चेक करना न भूलें (Delhi Schools List).

क्वेरी सेशन में मिलेंगे सवालों के जवाब

दिल्ली सरकार की तरफ से एक क्वेरी सेशन की शुरुआत की जाएगी. यह सेशन 21 जनवरी से 30 जनवरी 2023 के बीच होगा. इसमें पेरेंट्स नर्सरी स्कूलों में एडमिशन से जुड़े सवाल-जवाब पूछ सकेंगे (Delhi Nursery Admission 2023). एडमिशन मेरिट लिस्ट को नोटिस बोर्ड पर पब्लिश किया जाएगा. संबंधित स्कूलों की वेबसाइट पर भी एडमिशन मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.

दूसरी मेरिट लिस्ट का भी करें इंतजार

जिन स्टूडेंट्स का नाम पहली मेरिट लिस्ट में न हो, उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है. उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली नर्सरी एडमिशन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए स्टूडेंट्स की दूसरी मेरिट लिस्ट 6 फरवरी 2023 तक जारी की जा सकती है. दूसरी मेरिट लिस्ट का क्वेरी सेशन 8 से 14 फरवरी तक चलेगा. नर्सरी क्लास के एडमिशन का प्रोसेस 17 फरवरी 2023 तक पूरा हो सकता है.

एज लिमिट का रखें ध्यान

नर्सरी लेवल एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 4 साल होनी चाहिए (Age Limit for Nursery Admission 2023). केजी में एडमिशन के लिए आयु सीमा 5 साल रखी गई है और पहली क्लास में एडमिशन (Age Limit for First Class Students) के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च 2023 तक कम से कम 6 साल होनी चाहिए.

