नई दिल्ली (Delhi University Colleges List). देश-विदेश से स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आते हैं. अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सीयूईटी परीक्षा के जरिए एडमिशन मिलता है (CUET Exam). दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट du.ac.in पर इससे संबद्ध हर कॉलेज की सभी डिटेल्स चेक की जा सकती हैं.

दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों को मुख्य तौर पर 4 कैंपस में बांटा गया है- नॉर्थ कैंपस (North Campus Colleges), साउथ कैंपस, ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस. स्टूडेंट्स फैकल्टी और कोर्स के हिसाब से इनमें एडमिशन ले सकते हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेज अपने स्तर पर भी एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करते हैं (Delhi University Entrance Exams).

दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस कॉलेज (DU North Campus Colleges)

दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में विश्वविद्यालय के 3 फाउंडिंग कॉलेज शामिल हैं. आर्ट्स, कॉमर्स, जर्नलिज्म आदि क्षेत्रों में पढ़ाई करने के इच्छुक स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं-

1- स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (School of Open Learning)

2- किरोड़ी मल कॉलेज (Kirori Mal College)

3- दौलत राम कॉलेज (Daulat Ram College)

4- हंसराज कॉलेज (Hansraj College)

5- हिंदू कॉलेज (Hindu College)

6- लेडी इर्विन कॉलेज (Lady Irwin College)

7- इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन (Indraprastha College for Women)

8- मिरांडा हाउस (Miranda House)

9- श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज (Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College)

10- रामजस कॉलेज (Ramjas College)

11- सेंट स्टीफेंस कॉलेज (St. Stephen’s College)

12- श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (Shri Ram College of Commerce)

13- सत्यवती कॉलेज (Satyawati College)

14- लक्ष्मीबाई कॉलेज (Lakshmibai College)

15- श्याम लाल कॉलेज (Shyam Lal College)

16- कालिंदी कॉलेज (Kalindi College)

17- महाराजा अग्रसेन कॉलेज (Maharaja Agrasen College)

दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस कॉलेज (DU South Campus Colleges)

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने साउथ कैंपस की स्थापना 1973 में की थी. यह कैंपल 69 एकड़ में फैला हुआ है. इसका नजदीकी मेट्रो स्टेशन दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस है. दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के इच्छुक स्टूडेंट्स साउथ कैंपस के इन कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं-

1- आर्यभट्ट कॉलेज (Aryabhatta College)

2- गार्गी कॉलेज (Gargi College)

3- आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज (Atma Ram Sanatan Dharma College)

4- जीसस एंड मैरी कॉलेज (Jesus and Mary College)

5- मैत्रेयी कॉलेज (Maitreyi College)

6- मोतीलाल नेहरू कॉलेज (Motilal Nehru College)

7- राम लाल आनंद कॉलेज (Ram Lal Anand College)

8- श्री वेंकटेश्वर कॉलेज (Sri Venkateswara College)

9- राजधानी कॉलेज (Rajdhani College)

10- दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स (Delhi College of Arts and Commerce)

11- इंस्टिट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स (Institute of Home Economics)

12- पन्नालाल गिरधरलाल दयानंद एंग्लो वेदिक कॉलेज (Pannalal Girdharlal Dayanand Anglo Vedic College)

13- कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज (College of Vocational Studies)

दिल्ली यूनिवर्सिटी ईस्ट कैंपस कॉलेज (DU East Campus Colleges)

दिल्ली यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का निर्माण कार्य फिलहाल चल रहा है. अभी तक इसमें निम्नलिखित कॉलेजों को शामिल किया गया है-

1- अमर ज्योति इंस्टिट्यूट ऑफ फिजियोथेरपी (Amar Jyoti Institute of Physiotherapy)

2- शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस फॉर विमेन (Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for women)

3- महाराजा अग्रसेन कॉलेज (Maharaja Agrasen College)

4- डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज (Dr. Bhim Rao Ambedkar College)

5- श्याम लाल कॉलेज (Shyam Lal College)

6- विवेकानंद कॉलेज (Vivekananda College)

दिल्ली यूनिवर्सिटी वेस्ट कैंपस कॉलेज (DU West Campus Colleges)

दिल्ली और हरियाणा के रूरल क्षेत्रों में रहने वाले स्टूडेंट्स दिल्लू यूनिवर्सिटी के वेस्ट कैंपस को वरीयता देते हैं. अभी तक इसमें निम्नलिखित कॉलेजों को शामिल किया गया है-

1- भगिनी निवेदिता कॉलेज (Bhagini Nivedita College)

2- भारती कॉलेज (Bharati College)

3- भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस (Bhaskaracharya College of Applied Sciences)

4- दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज (Deen Dayal Upadhyaya College)

5- जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज (Janki Devi Memorial College)

6- कालिंदी कॉलेज (Kalindi College)

7- केशव महाविद्यालय (Keshav Mahavidyalaya)

8- लक्ष्मीबाई कॉलेज (Lakshmibai College)

9- राजधानी कॉलेज (Rajdhani College)

10- शिवाजी कॉलेज (Shivaji College)

11- श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज (Shyama Prasad Mukherji College)

12- श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स (Sri Guru Gobind Singh College of Commerce)

13- श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज (Sri Guru Nanak Dev Khalsa College)

14- सत्यवती कॉलेज (Satyawati College)

