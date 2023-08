नई दिल्ली. दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) में पिछले कुछ दिनों से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिले (PG Admissions) को लेकर बवाल मचा हुआ है. एनटीए (NTA) द्वारा संचालित सीयूईटी (पीजी) एडमिशन का ‘गडबड़झाला’ अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर डीयू एडमिशन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. वहीं, उतर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के दौरान बच्चों की परेशानी को लेकर ट्वीट किया है. छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन अभी तक पारदर्शिता को लेकर गंभीर नहीं है. छात्रों की मांग है कि देश के और यूनिवर्सिटी की तरह डीयू भी कटऑफ लिस्ट (First Cutoff list) को यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जारी करे.

छात्रों का कहना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किन-किन छात्रों का चयन किया है और उसके एनटीए में अंक कितने हैं. इसे जानने का हक उन छात्रों को है, जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है. इसे यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर नहीं बताया जा रहा है. छात्रों का आरोप है कि एडमिशन में धांधली हो रही है. इस कारण मेरिट सूची वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है. यहां तक की छात्रों को पहली सूची का कटऑफ भी अभी तक नहीं बताया गया है.

This is a serious issue worthy of the Minister’s attention and swift action. The @UnivofDelhi‘s credibility is at stake. @dpradhanbjp https://t.co/uCIU7P9gey

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 22, 2023