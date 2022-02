मदरसों को RTI के दायरे में लाने की मांग, दिल्ली HC का केंद्र को नोटिस

Madarsas and Vedic Pathshalas Right to Education Act: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई)-2009 के प्रविधान को चुनौती देते हुए मदरसों और वैदिक पाठशालाओं को अधिनियम के दायरे में लाने की मांग के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर कर की है.

उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर कहा है कि आरटीई अधिनियम की धारा एक (चार) और एक (पांच) मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को शैक्षिक उत्कृष्टता से वंचित करती है. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 21, 21-ए के तहत आरटीई एक्ट-2009 की संबंधित धाराओं को मनमाना और तर्कहीन घोषित करने का निर्देश देने की मांग की है.

Tags: DELHI HIGH COURT, Education, Education news, RTI