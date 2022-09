दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया आगाह, फर्जी डीयू एडमिशन 2022 नोटिफिकेशन से रहें सावधान

DU admission 2022 notifications: दिल्ली विश्वविद्यालय ने फर्जी डीयू एडमिशन 2022 नोटिफिकेशन और ईमेल के बारे में छात्रों को आगाह किया है. डीयू प्रवेश 2022 पंजीकरण 12 सितंबर से शुरू हुआ और उम्मीदवार 3 अक्टूबर, 2022 तक ugadmission.uod.ac.in पर आवेदन जमा कर सकेंगे.

डीयू यूजी प्रवेश 2022 कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस) पोर्टल के माध्यम से तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा. चरण 2 में, छात्रों को पसंदीदा कार्यक्रमों और कॉलेजों का चयन करना होगा. विकल्प जमा करने की विंडो 26 सितंबर से 10 अक्टूबर, 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट, entry.uod.ac.in पर उपलब्ध कराई जाएगी. डीयू मेरिट लिस्ट की घोषणा की तिथि 10 अक्टूबर, 2022 तक घोषित की जाएगी.

प्रवेश पर फर्जी खबरों के बारे में छात्रों को चेतावनी देते हुए, विश्वविद्यालय ने कहा, “फर्जी ईमेल और प्रवेश के संबंध में अधिसूचनाओं से सावधान रहें. प्रामाणिक जानकारी के लिए, डीयू प्रवेश वेबसाइट – entry.uod.ac.in पर जाएं.”

विश्वविद्यालय ने पहले डीयू प्रवेश पोर्टल लॉन्च इवेंट के दौरान सूचित किया था, जब छात्र डीयू प्रवेश 2022 फॉर्म जमा कर देंगे, तो वे व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, फोटो, जाति और हस्ताक्षर को बदलने में सक्षम नहीं होंगे. सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 250 रुपये की गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा और अन्य आरक्षित श्रेणियों को 100 रुपये का भुगतान करना होगा.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (DUET) आयोजित करेगी. DUET 2022 परीक्षा 17 अक्टूबर से आयोजित की जाएगी. DUET एडमिट कार्ड 2022 रिलीज की तारीख NTA द्वारा आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in/DuetExam पर जल्द ही घोषित की जाएगी.

BEWARE OF FAKE EMAILS AND NOTIFICATIONS WITH RESPECT TO ADMISSIONS

For authentic information, visit DU Admission website – https://t.co/VdxzWglc75

— University of Delhi (@UnivofDelhi) September 24, 2022