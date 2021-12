कॉलेज खुलने को लेकर DU का ऑर्डर सच या फेक, यहां पढ़ें फैक्ट चेक

DU order on reopening of colleges: सरकारी फैक्ट चेक एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक दिल्ली विश्वविद्यालय ने 10 जनवरी से कॉलेजों को फिर से खोलने और ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू करने पर कोई आदेश जारी नहीं किया है. डीयू के 28 दिसंबर के कथित आदेश में कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने सभी स्नातकोत्तर और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए कॉलेजों को फिर से खोलने और 10 जनवरी से ऑफ़लाइन कक्षाएं फिर से शुरू करने का फैसला किया है.

पीआईबी फैक्ट चेक के ट्वीट के मुताबिक, “@UnivofDelhi को टैग एक #Fake आदेश का दावा है कि विश्वविद्यालय ने 10 जनवरी 2022 से चरणबद्ध तरीके से सभी PG/UG पाठ्यक्रमों के लिए कॉलेजों/विभागों और ऑफ़लाइन कक्षाओं को फिर से खोलने का निर्णय लिया है. #PIBFactCheck ने अपनी जांच में पाया कि विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है.”

यहां पढ़ें PIB का ट्वीट-

A #Fake order attributed to @UnivofDelhi claims that University has decided to reopen colleges/departments & offline classes for all PG/UG courses in a phased manner from 10th Jan 2022#PIBFactCheck

➡️No such order has been issued by the University

🔗https://t.co/zuPx2gMElp pic.twitter.com/Cgv76SoRtt

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 30, 2021