DUET Answer Key 2021: डीयू पीएचडी, एमफिल प्रवेश परीक्षा की आंसर-की जारी

नई दिल्ली (DUET Answer Key 2021). दिल्ली विश्वविद्यालय पीएचडी और एमफिल प्रवेश परीक्षा की प्रोविजलन आंसर-की जारी कर दी गई है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in से इसे डाउनलोड कर सकते हैं. इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से किया गया था. परीक्षा सीबीटी मोड में 26, 27, 28, 29, 30 सितंबर 2021 और 1 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई थी.

अभ्यर्थी जारी प्रोविजनल आंसर-की पर 27 अक्टूबर 2021 रात 12 बजे से पहले तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. आपत्ति दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न 200 रुपए का शुल्क देना होगा. प्रोविजनल आंसर-की पर प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के बाद फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी.

DUET Answer Key 2021: ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर जाएं.

-होम पेज पर दिए गए Provisional Answer Keys and Question Papers of M.Phil/Ph.D with Recorded Responses for Answer Key Challenge for Delhi University Entrance Test (DUET)-2021 के लिंक पर क्लिक करें.

-अब आंसर-की डाउनलोड और आपत्ति दर्ज करने के लिंक पर क्लिक करें.

-रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर सबमिट करें.

-आंसर-की आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.

-अब उसे डाउनलोड करें.

यहां देखें नोटिफिकेशन

