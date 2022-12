Exam Tips: परीक्षा में फेल होने की वजह क्या है? इन कारणों को समझकर सुधारें अपना रिजल्ट

नई दिल्ली (Exam Tips). दुनियाभर में शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट हो, जो अपनी मर्जी से किसी परीक्षा में फेल हो जाए. परीक्षा में पास होने के लिए हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट देता है. उसके बावजूद कुछ बच्चे किसी खास विषय में फेल हो जाते हैं. इसकी वजह से उनकी मेहनत के साथ ही सेमेस्टर या साल भी बर्बाद हो जाता है (How to study for exams).

अगर किसी खास विषय में आपके मार्क्स कम आते हैं या आप फेल हो जाते हैं तो मायूस होने के बजाय अब उसकी वजहों को जानने की कोशिश करें (Why do students fail). अपनी कमजोरी को समझकर आप अगली बार उसमें न सिर्फ पास, बल्कि टॉप भी कर सकते हैं. जानिए फेल या कम नंबरों के पीछे क्या प्रमुख वजहें होती हैं.

1- बेसिक्स कमजोर होना

कई बार शुरुआती क्लासेस में पढ़ाई पर ध्यान न देने की वजह से बच्चे के बेसिक्स कमजोर हो जाते हैं. परीक्षा से कुछ महीने पहले ढंग से पढ़ाई करने पर भी उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है. इसलिए बेहतर रहेगा कि अपनी छुट्टियों में या फ्री टाइम में इन्हें समझने की कोशिश करें. भविष्य में अगर आप प्रतियोगी परीक्षा देना चाहेंगे तो भी आपको काफी मदद मिल जाएगी (Competitive Exams).

2- सिर्फ कोचिंग पर निर्भर रहना

आज-कल काफी छोटी क्लास से ही बच्चे कोचिंग जाने लग जाते हैं. ऐसे में उन्हें कोचिंग में ही पढ़ाई करने की आदत पड़ जाती है. ऐसे बच्चे अगर किसी वजह से कुछ दिन कोचिंग नहीं जा पाते हैं तो उनकी पढ़ाई का काफी लॉस हो जाता है. दूसरी समस्या यह है कि ये बच्चे घर आने के बाद स्कूल या कोचिंग में कवर किए गए सिलेबस का रिवीजन भी नहीं करते हैं.

3- रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल न करना

ज्यादातर स्कूलों में एकेडमिक आवर्स खत्म होने या छुट्टी वाले दिन पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए एक्सट्रा क्लासेस चलाई जाती हैं. इससे उन्हें पहले पढ़ाई गई चीजों को अलग से समझने का खास मौका मिल जाता है. लेकिन कुछ बच्चे इन क्लासेस का भी फायदा नहीं उठाते हैं. सिर्फ यही नहीं, सिलेबस में कोई डाउट होने पर ये अपने शिक्षकों या सीनियर्स से कंसल्ट भी नहीं करते हैं.

