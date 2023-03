Exams in 2023: शादी के बाद सीधे एग्जाम सेंटर पहुंची दुल्हन, साथ में था कांस्टेबल, कार में बैठा रहा दूल्हा

नई दिल्ली (Exams in 2023, Bride in Exam Center). सात फेरों के बाद दुल्हन विदा होकर सीधे ससुराल पहुंचती हैं. लेकिन 21वीं सदी की कई दुल्हनें मायके से ससुराल के बजाय परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाती हैं. कुछ दिनों पहले यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2023) से ऐसे दो मामले सामने आए थे. अब बोकारो की एक दुल्हन ने भी कुछ ऐसा ही किया है (Positive News).

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से मुताबिक, झारखंड के बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड की एक नवविवाहित दुल्हन गुरुवार को अपने कॉलेज की परीक्षा देने के लिए पहुंची थी (Bride In Exam Center). एग्जाम के लिए उसने शादी की रस्मों-रिवाजों पर विराम लगा दिया. उसके साथ उसका पति भी एग्जाम सेंटर तक गया था.

शादी के बाद दी तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा

गोमिया के तेनुघाट स्थित केबी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा शिवानी पासवान की 01 मार्च 2023 को शादी हुई थी. वह गुरुवार यानी 02 मार्च 2023 को विदा होकर ससुराल जाने वाली थी. लेकिन वह विदाई के बाद ससुराल जाने के बजाय परीक्षा देने केंद्र पर पहुंच गई. दरअसल, उसकी तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं और वह उन्हें मिस नहीं करना चाहती.

पति ने कार में किया इंतजार

शिवानी के पति आदित्य पुलिस कांस्टेबल हैं और चतरा में तैनात हैं (Police Constable). शादी के जोड़े में सजी शिवानी पासवान इतिहास का तीसरे सेमेस्टर का एग्जाम देने के लिए कॉलेज आई थी. इस दौरान उसके पति परीक्षा केंद्र के बाहर उसी कार में उसका इंतजार कर रहे थे, जिसमें वह बारात लेकर शिवानी के घर गए थे.

पति ने की तारीफ

शुरुआत में शिवानी इस बात को लेकर थोड़ा आशंकित थी कि उसका पति उसका साथ देगा या नहीं. फिर पति का सपोर्ट मिलने पर वह खुश हो गई और आराम से परीक्षा दे आई. आदित्य ने मीडिया को बताया कि वह शिवानी की सराहना करते हैं और भविष्य में भी उसका साथ देने का वादा करते हैं. परीक्षा के बाद शिवानी अपनी पति के साथ ससुराल चली गई.

