GATE 2022 Mock Test : गेट परीक्षा के लिए दें मॉक टेस्ट, आईआईटी खड़गपुर ने एक्टिव किया लिंक

नई दिल्ली. GATE 2022 Mock Test : आईआईटी खड़गपुर ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2022 के लिए मॉक टेस्ट का लिंक एक्टिवेट कर दिया है. उम्मीदवार आईआईटी खड़गपुर की वेबसाइट gate.iitkgp.ac.in पर जाकर मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं. गेट परीक्षा 2022 में शामिल होने जा रहे उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करके पिछले वर्षों के पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं. नोटिस के अनुसार, गेट 2022 के मॉक टेस्ट के लिए उम्मीदवार को आईआईटी खड़गपुर की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन/एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉग इन करना होगा. लॉग इन के बाद एक नया विंडो ओपन होगा. यहां उम्मीदवार अपना सब्जेक्ट चुनकर टेस्ट दे सकते हैं. यह भी सलाह दी गई है कि उम्मीदवार अपना लॉग इन क्रेडेंशियल किसी के साथ शेयर न करें. उम्मीदवारों को यह भी सलाह है कि मॉक टेस्ट के लिए अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है. उम्मीदवार मॉक टेस्ट के लिए ह्यूमिनिटीज और सोशल साइंस सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं.

CATE 2022 मॉक टेस्ट में ऐसे हों शामिल

– सबसे पहले आईआईटी खड़गपुर की वेबसाइट gate.iitkgp.ac.in पर जाएं

-अब होम पेज पर लिंक Click here to take a Mock Test for any GATE Paper of last year पर जाकर क्लिक करें

-अब एक नया पेज ओपन होगी

– अब अपने लॉग इन क्रेडेंशियल एंटर करके सबमिट करें

– अब अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं

