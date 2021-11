Constitution Day: ये हैं भारतीय संविधान से जुड़े रोचक तथ्य, हर किसी के लिए जानना है जरूरी

नई दिल्ली (General Knowledge, Constitution Day). भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था (Indian Independence Day). लेकिन उसके बावजूद पूर्ण आजादी 26 जनवरी 1950 को हासिल हुई थी क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान (Constitution Of India) लागू किया गया था. भारतीय संविधान (Indian Constitution) से जुड़े ऐसे कई रोचक फैक्ट्स हैं, जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे. भारत देश के नागरिक होने के नाते बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर किसी को भारत के संविधान से जुड़े ये रोचक तथ्य जरूर पता होने चाहिए (Interesting Facts).

यह तो आप जरूर जानते होंगे कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है (World’s Longest Constitution). इसे बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों का लंबा वक्त लगा था (Indian Constitution Day). भीमराव अंबेडकर (Bhimrao Ambedkar) को भारतीय संविधान का जनक यानी निर्माता कहा जाता है (Father Of Indian Constitution).

– भारतीय संविधान में 448 आर्टिकल, 22 भाग, 12 शेड्यूल और 97 अमेंडमेंट हैं (Constitution Of India).

– भारतीय संविधान (Indian Constitution) की दो कॉपियां हाथ से लिखी गई हैं, जोकि हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में हैं. दोनों हस्तलिखित कॉपियों पर 24 जनवरी 1950 को उस समय के 308 संसद सदस्यों के सामने हस्ताक्षर किए गए थे.

– भारतीय संविधान को बनाते समय कई देशों के संविधान को स्टडी किया गया था. सत्ता को केंद्र व राज्य में बांटना कनाडियन संविधान से लिया गया है (Constitution Of Canada).

– फंडामेंटल ड्यूटी का पॉइंट सोवियत संघ से लिया गया है.

– संविधान बनने से पहले भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया हुआ एक्ट 1935 लागू किया जाता था (Government Of India Act 1935).

– भारतीय संविधान के नियम के मुताबिक, गणतंत्र दिवस (Republic Day Of India) के मौके पर राष्ट्रपति व स्वतंत्रता दिवस (Independence Day Of India) के मौके पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे.