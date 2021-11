Knowledge: क्या आपको पता हैं SORRY और EAT जैसे शब्दों के फुल फॉर्म? जानिए यहां

नई दिल्ली (General Knowledge, Full Forms List). इंग्लिश लैंग्वेज (English Language) में कई ऐसे प्रचलित शब्द हैं, जिनका इस्तेमाल रोजाना किया जाता है. ये शब्द इतने ज्यादा आम हैं कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की ज्यादा जानकारी नहीं है तो भी आप इनका इस्तेमाल जरूर करते होंगे (Most Used English Words). लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये शब्द अधूरे हैं? अधूरे मतलब इनके फुल फॉर्म हैं (Full Forms List). आमतौर पर हम सॉरी (Sorry Full Form), ईट (Eat Full Form), आईपी (IP Full Form), एनजीओ (NGO Full Form) जैसे शब्दों का इस्तेमाल इन्हें पूरा समझकर करते हैं, जबकि असल में इनके भी फुल फॉर्म हैं.

अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज (English Language) में प्रो होना चाहते हैं यानी एक्सपर्ट तो आपको रोजाना में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ आम शब्दों के फुल फॉर्म जरूर पता होने चाहिए (Most Used English Words). इससे आप दूसरों को भी उनके बारे में बताकर अपनी जानकारी शो ऑफ कर सकते हैं.

– EAT शब्द का इस्तेमाल दिन में कई बार किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका पूरा नाम Energy And Taste होता है?

– अगर आप सिस्टम या लैपटॉप चलाते हैं तो आपने IP शब्द भी जरूर सुना होगा. इसका फुल फॉर्म Internet Protocol होता है.

– सचिन तेंदुलकर के बल्ले पर पहले MRF लिखा रहता था. उसके बाद आपने कई अन्य खिलाड़ियों के बैट पर भी MRF लिखा देखा होगा. इसका पूरा नाम है मद्रास रबर फैक्ट्री (Madras Rubber Factory) होता है.

– कभी-कभी Sorry शब्द का इस्तेमाल दिन में कई बार करना पड़ जाता है. Sorry का फुल फॉर्म होता है- समवन इज रियली रिमेम्बरिंग यू (Someone Is Really Remembering You).

– NGO का नाम आपने कई बार सुना होगा. NGO का फुल फॉर्म होता है- Non Governmental Organization.

– रेलवे का टिकट तो सभी ने बुक किया होगा. उस पर PNR लिखा हुआ भी देखा होगा. लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं? PNR का मतलब होता है- पैसेंजर नेम रिकॉर्ड (Passenger Name Record).