नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एण्ड रिसर्च इन लॉ में आयोजित हुआ दीक्षांत समारोह, राज्यपाल हुए शामिल

रांची. National University of Study and Research in Law: नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एण्ड रिसर्च इन लॉ में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ. इसमें झारखंड के राज्यपाल रमेश वैश शामिल हुए. उन्होंने उपाधि ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी. राज्यपाल ने कहा कि आज पवित्र दिन है. आज से नवरात्र शुरू हो रहा है जो शक्ति का प्रतीक है. पहले लोगों की सोच थी कि लड़कियों को पढ़ाने से क्या होगा? पढ़-लिखकर ससुराल चली जायेगी. आज लड़कियों को लड़कों के मुकाबले ज्यादा गोल्ड मेडल मिले हैं. लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं. विधि के विद्यार्थियों को सामाजिक समस्याओं के प्रति हमेशा सजग और जागरूक रहने की जरूरत है.

राज्यपाल ने कहा कि मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि वर्ष 2010 में स्थापित इस विधि विश्वविद्यालय में देश भर से छात्र-छात्राएं अध्ययन के लिए आते हैं और यह जानकर हर्ष की अनुभूति हो रही है कि यहां के विद्यार्थियों ने विधि के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय एवं झारखंड राज्य को गौरवान्वित किया है. मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहां के विद्यार्थी समाज व देश में व्याप्त कानूनी समस्याओं के समाधान में अपना अमूल्य योगदान देने का कार्य करेंगे.

राज्यपाल ने कहा कि अपने देश की स्वाधीनता आन्दोलन के इतिहास पर गौर करें तो देखेंगे कि इसमें बैरिस्टरों की अहम भूमिका थी. उन्होंने धन के पीछे न भाग राष्ट्रहित को सर्वोपरि समझा और देश के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया. संविधान निर्माताओं में बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें विधि का ज्ञान था. आजादी के बाद हमारे देश में कई ऐसे महान अधिवक्ता और न्यायाधीश हुए जिन्होंने संविधान के प्रभुत्व और अहमियत को बनाये रखने में अहम योगदान दिया. भारत का संविधान विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है. सभी को संविधान का अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिये. देश की राजनीतिक प्रणाली, इसकी संस्थाओं और प्रक्रियाओं को समझें.

