GPSC 2021 फाइनल आंसर की इन पदों के लिए gpsc.gujarat.gov.in पर जारी

नई दिल्ली. गुजरात लोक सेवा आयोग ने GPSC 2021 की फाइनल आंसर जारी कर दी है. ये आंसर की आयोग द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर, दंत चिकित्सा, सामान्य राज्य सेवा, वर्ग -1 पदों के लिए जारी की गई है. जो उम्मीदवार उपर्युक्त पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुए थे, आधिकारिक साइट gpsc.gujarat.gov.in के जरिए 'आंसर की' की जांच कर सकते हैं.उपर्युक्त पदों के लिए GPSC 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 12 दिसंबर, 2021 को आयोजित की गई थी. उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से GPSC 2021 फाइनल आंसर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं. अंतिम उत्तर कुंजी में 1 से 200 तक सभी प्रश्नों के उत्तर होंगे.GPSC 2021 अंतिम उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के स्टेप्स नीचे दिए गए हैं. उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक ये है.-गुजरात लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाएं.-होमपेज पर उपलब्ध Answer key with the Question Paper section पर जाएं.-आपको एक नई विंडो पर निर्देशित किया जाएगा.-‘Associate Professor, Dentistry, General State Service, and Class-1 GPSC 2021 Final Answer Key’. लिंक पर क्लिक करें.-GPSC 2021 अंतिम उत्तर कुंजी की जाँच करें और डाउनलोड करें.-GPSC 2021 अंतिम उत्तर कुंजी की एक प्रिंट कॉपी रखें.उम्मीदवार दिए लिंक से GPSC 2021 अंतिम उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग जल्द ही आधिकारिक साइट, gpsc.gujarat.gov.in पर परिणाम जारी करेगा.उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि रद्द किए गए या संशोधित प्रश्नों को GPSC 2021 अंतिम उत्तर कुंजी में हाइलाइट किया गया है. जीपीएस परीक्षा की वेबसाइट पर मुख्य परीक्षा की तारीख की जाँच की जा सकती है.