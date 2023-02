Scholarship: साल भर के मिलेंगे 10 लाख रुपये और UK में पढ़ने का मौका, आप भी उठाएं इस शानदार स्कॉलरशिप का लाभ

GREAT Scholarships 2023, Scholarship for Study Abroad: हर साल लाखों भारतीय छात्र विदेश में पढ़ने का सपना देखते हैं. इसमें भी UK यानी की यूनाइटेड किंगडम उनकी सबसे पसंदीदा जगहों में से होता है. लेकिन अधिकतर छात्र यूके जैसे महंगे देश में रहना एवं पढ़ाई का खर्चा उठाने में समर्थ नहीं होते हैं. ऐसे में ब्रिटिश सरकार छात्रों की मदद के लिए स्कॉलरशिप (Scholarship for Study in UK) भी देती है. जिसके तहत मेधावी छात्र-छात्राएं वहां पर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं और इसका पूरा खर्चा स्कॉलरशिप के तौर पर छात्रों को दिया जाएगा.

यूके से पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे छात्रों के लिए सबसे बढ़िया विकल्प है, ग्रेट स्कॉलरशिप (GREAT Scholarship). यह स्कॉलरशिप ब्रिटिश सरकार की ग्रेट ब्रिटेन प्रोग्राम के तहत पीजी पाठ्यक्रमों के लिए दी जाती है. यहां पर हर स्कॉलरशिप तकरीबन 10 लाख रुपये के बराबर होती है, जिससे छात्र के 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस का वहन किया जाता है.

कहां कर सकते हैं आवेदन

शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए स्कॉलरशिप सितम्बर माह में मिलनी शुरू हो जाएगी. स्कॉलरशिप के लिए इच्छुक छात्रों को स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर विजिट करना होगा, और उसमें दिए गए विश्वविद्यालयों की सूची देखनी होगी. इसके बाद संबंधित विश्वविद्यालय के पेज पर जाकर सारी डिटेल चेक कर आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा. आवेदन करने पर कुछ कॉलेजों के लिए लगभग 500 शब्दों का निबंध भी मांगा जाता है. इसके बाद छात्र की क्षमता, एकेडमिक रिकॉर्ड, निबंध एवं इंटरव्यू के माध्यम से एडमिशन दिया जाता है. ध्यान दें की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की समय सीमा अलग-अलग विश्वविद्यालयों के अनुसार मार्च से जून तक रहती है.

