10th, 12th board exams: यूपी के बाद अब इन दो राज्यों में भी बोर्ड परीक्षाएं स्थगित, देखें डिटेल

नई दिल्ली. देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते गुजरात सरकार ने भी कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया है. गुजरात में 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 10 से 25 मई के बीच होनी थी. क्लास 1 से 9 तक और 11वीं के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा. 15 मई को कोरोनावायरस स्थिति की समीक्षा के बाद नई तारीखों की घोषणा की जाएगी. ये जानकारी गुजरात सीएमओ की ओर से दी गई है.ओडिशा सरकार ने भी इस साल होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं. सीएम नवीन पटनायक ने बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने के आदेश दिए हैं. ओडिशा में 3 मई से 15 मई तक होनी थी, लेकिन कोरोना के बढते मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh) की 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है. परीक्षाएं स्थगित करने का आदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने जारी किया. यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आठ मई से शुरू होनी थी. उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट (UP Board 10th 12th Exams 2021) की बोर्ड परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित कर दी हैं.बुधवार को केंद्र सरकार ने सीबीएसई हाई स्कूल की परीक्षा रद्द ,जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी. केंद्र सरकार के फैसले के बाद डिप्टी मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के टालने के संकेत दिए थे.ये भी पढ़ें-उनका कहना था कि यूपी के परिप्रक्ष्य में निर्णय लेना आसान नहीं है. उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का प्रयागराज का बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा शैक्षिक बोर्ड है, जिसमें हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के लगभग 56-57 लाख विद्यार्थी प्रति वर्ष बैठते हैं.