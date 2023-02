CBSE के सेंट्रल बोर्ड बनने की कहानी, कब आयोजित की थी पहली परीक्षा

When first CBSE board exam conducted: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education, CBSE) भारत में राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है. ये बोर्ड प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के स्कूलों के लिए है. CBSE को भारत सरकार द्वारा नियंत्रित और मैनेज किया जाता है.

CBSE board exam history: किस मकसद से शुरू हुआ था बोर्ड

सीबीएसई बोर्ड की स्थापना 2 जुलाई 1929 में सरकार के एक संकल्प के रूप में की गई थी. सरकार ने इसे एक प्रयोग की तरह शुरू किया था, जिसका मकसद शिक्षा के क्षेत्र में सेकंडरी एजुकेशन के लिए अंतर-राज्य एकीकरण और सहयोग था.

first board of india: कौन सा था भारत का पहला बोर्ड

भारत का पहला शिक्षा बोर्ड 1921 में बना, जिसका नाम उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एजुकेशन था. इसे ‘Board of High School and Intermediate Education, Rajputana’ नाम से भी जाना गया. ये मध्य भारत और ग्वालियर के अधिकार क्षेत्र में था. 1929 में, भारत सरकार ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड नामक एक संयुक्त बोर्ड की स्थापना की. इसमें अजमेर, मेरवाड़ा, मध्य भारत और ग्वालियर शामिल थे.

cbse board first exam: सीबीएसई बोर्ड का पहला एग्जाम

बोर्ड ने पहली बार 1930 हाई स्कूल एग्जाम और इंटरमीडिएट में आर्ट्स और साइंस के लिए एग्जाम आयोजित किए थे. बाद में यह बोर्ड अजमेर, भोपाल और विंध्य प्रदेश (1956 में विंध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया था) तक ही सीमित था. 1952 में ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बन गया.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नाम कब मिला

1952 में बोर्ड के गठन में संशोधन किया गया. तब बोर्ड का नाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (वर्तमान ) रखा गया. 1 जुलाई 1962 को बोर्ड का पुनर्गठन किया गया ताकि पूरे देश में छात्रों और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को इसकी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके.

CBSE से एफिलिएटेड स्कूल

वर्तमान में CBSE से एफिलिएटेड स्कूल भारत में 27000, 28 देशों में 240 हैं. CBSE से एफिलिएटेड सभी स्कूल NCERT करिकुलम फॉलो करते हैं, खासकर 9वीं से 12वीं के लिए क्लास है.

