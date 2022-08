How To Became A Pilot: ये कोर्स कर के बनते हैं पायलट, जानें योग्यता से लेकर सबकुछ

हाइलाइट्स पायलट का करियर रोमांच और गर्व से भरा होता है. कमर्शियल पायलट के लिए DGCA से लेना होता है लाइसेंस. एयर फोर्स में भर्ती होकर देश सेवा के साथ सपना किया जा सकता है पूरा.

How To Became A Pilot: बहुत से बच्‍चे बचपन से ही डॉक्‍टर, इंजीनियर या पायलट बनने की ख्‍वाहिश रखते हैं. लेकिन सही मार्गदर्शन के अभाव में बहुत कम सपना पूरा कर पाते हैं. अगर कोई स्‍टूडेंट पायलट बनना चाहता है तो उसके पास दो विकल्‍प हैं. एक तो वो भारतीय वायु सेना में शामिल होकर अपना सपना पूरा कर सकता है और दूसरा तरीका है कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल करना. भारतीय वायु सेना में करियर रोमांच और गर्व के साथ देश की सेवा करने का भी मौका देता है. वहीं कमर्शियल पायलट बन अच्‍छी सैलरी और नई-नई जगहों पर जाने का मौका मिलता है. तो चलिए जानते हैं कैसे बनते हैं पायलट.

12वीं के बाद पायलट बनने के दो तरीके हैं. स्‍टूडेंट्स सिविल एविएशन या इंडियन एयर फोर्स में जाकर पायलट बनने का सपना पूरा कर सकते हैं. पायलट बनने के लिए फिजिक्‍स, केमिस्‍ट्री और मैथ्‍स के साथ 12वीं में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना जरूरी है. इंग्लिश भाषा का ज्ञान अतिरिक्‍त योग्‍यता के रूप में देखा जाता है. कैंडिडेट का फ‍जिकली और मेंटली तौर पर पूरी तरह स्‍वस्‍थ होना भी जरूरी है.

भारतीय वायु सेना में पायलट बनने के चार तरीके हैं. पायलट बनने के लिए आयोजित होने वाली चार परीक्षाओं में से किसी एक को उत्‍तीर्ण करना अनिवार्य है. इन परीक्षाओं के नाम हैं.

– राष्‍ट्रीय रक्षा अकादमी ( एनडीए)

– वायु सेना सामान्‍य प्रवेश परीक्षा (एएफसीएटी)

– संयुक्‍त रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई)

-राष्‍ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) विशेष परीक्षा

कमर्शियल पायलट बनने के लिए स्‍टूडेंट पायलट लाइसेंस यानी एसपीएल और प्राइवेट पायलट लाइसेंस पीपीएल लेना होता है. इसके लिए जरूरी है कि स्‍टूडेंट्स ने 12वीं का एग्‍जाम फिजिक्‍स, मैथ्‍स और केमिस्‍ट्री के साथ पास किया हो.

कमर्शियल पायलट के लिए योग्‍यता

– साइंस स्‍ट्रीम के साथ 12वीं न्‍यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पास की हो.

– शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्‍वस्‍थ हो.

– आंखों का विजन और मोटर स्किल कॉर्डिनेशन बेहतर हो.

– उम्र सीमा 16 साल

पायलट कोर्स और प्रमुख संस्‍थान

12वीं के बाद बीएससी एविएशन, बीबीए एविएशन मैनेजमेंट, एमबीए एविएशन मैनेजमेंट, बीई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आदि अंडरग्रेजुएट और पोस्‍ट ग्रेजुएट कोर्स किए जा सकते हैं. एनआईएमएस यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय उड़ान अकादमी, एआईएमएस संस्‍थान, क्रिस्‍तु जयंती कॉलेज आदि कुछ प्रमुख संस्‍थान हैं, जहां से ये कोर्स आसानी से किए जा सकते हैं. इन संस्‍थानों में प्रवेश के लिए छात्रों को रिटिन एग्‍जाम,एप्‍टीट्यूट टेस्‍ट और इंटरव्‍यू क्लियर करना होगा.

इन अनिवार्यताओं को भी करना होगा पूरा

कमर्शियल पायलट बनने के लिए डायरेक्‍टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए से प्रमाणित कमर्शियल पायलट सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है. कमर्शियल पायलट बनने के लिए 250 घंटे की उड़ान पूरा करना पहली शर्त है. एयरलाइंस में पायलट बनने के लिए एप्‍लीकेशन देने से पहले कैंडिडेट्स को डीजीसीए द्वारा आयोजित होने वाले एग्‍जाम में कम से कम 70 प्रतिशत अंकों के साथ कमर्शियल पायलट लाइसेंस प्राप्‍त करना होगा.

