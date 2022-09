How to Become Travel Writer: घूमने का है शौक तो बनाएं ट्रैवल राइटिंग में करियर, बस होनी चाहिए यह स्किल्स

हाइलाइट्स ट्रैवल लेखक बनने के लिए राइटर की इमेजिनेशन पॉवर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. ट्रैवल राइटर बनने के लिए सबसे ज्यादा ज़रूरी है कि ट्रैवलिंग का शौक होना चाहिए. अच्छा ट्रैवेल राइटर बनने के लिए ट्रेवलिंग से जुड़ी हर बातें पता होना ज़रूरी है.

नई दिल्ली: How to Become Travel Writer: कुछ लोग घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं. इसीलिए वे हमेशा किसी न किसी नई जगह घूमने के लिए जाते रहते हैं. कही टूरिस्ट स्पॉट पर जाने से पहले लोग उस जगह के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च तो करते ही हैं. क्या कभी सोचा है कि जो इतनी सुंदर और सही जानकारी हमको अलग-अलग जगहों की आसानी से मिलती हैं, वहां की हर छोटी बड़ी बातों का बारीकियों से विवरण आख़िर कौन देता है. ऐसा लेख लिखने वालों को ही ट्रैवल राइटर कहा जाता है. आखिर कैसे बनें ट्रैवल राइटर, यह जानने के लिए इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें:

क्या है टूरिस्ट राइटिंग

आमतौर पर टूरिस्ट राइटर वे होते हैं, जो किसी जगह के बारे में बेहद ही खूबसूरती के साथ आंखों देखा हाल हु-ब-हू शब्दों के साथ चित्रित करते हैं. यह लेखन कार्य इसलिए भी किया जाता है ताकि लोगों को उस जगह के बारे में सही ढंग से पता चल सके. एक ट्रैवल राइटर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा उस जगह पर जाना ही पड़े. यह सच नहीं है कि ट्रेवल राइटर केवल उन जगहों के बारे में ही लिख सकते हैं जहां वे पहले से जा चुके हैं. कुछ राइटर बेसिक इनफॉर्मेशन के आधार पर भी अलौकिक लेख लिख देते हैं.

कैसे बनें टूरिस्ट राइटर

बात अगर टूरिस्ट राइटर बनने की करें तो इसके लिए कोई ख़ास कोर्स या डिग्री की जरूरत नहीं है. इस फील्ड में फ्यूचर बनाने के लिए मास कम्युनिकेशन का डिप्लोमा या डिग्री भी ले सकते हैं. इस कोर्स में ट्रैवल जर्नलिज्म या फिर ग्रैजुएशन में ट्रैवल राइटिंग का सब्जेक्ट ले सकते हैं. ट्रैवल राइटर बनने के लिए कंटेंट राइटर बनने की जरूरत है.

जिसके लिए 1 से 2 महीने के शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर सकते हैं. ट्रैवल राइटर बनने के लिए उन क्लाइंट्स को ढूंढे जो कुछ विशेष जगहों के बारे में लिखवाना चाहते हो. ट्रैवल राइटर बनने के लिए घूमने फिरने में रुचि होना और भी अच्छी बात है क्योंकि जितनी जगहों पर गए होंगे उन जगहों के बारे में और भी अच्छे से लिख पाएंगे. यदि किसी पर्सन में अच्छा राइटर बनने की स्किल है तो वह एक सक्सेसफुल ट्रैवल राइटर भी बन सकता है.

स्किल्स

1.ट्रैवल राइटर बनने के लिए सबसे ज्यादा ज़रूरी है की ट्रैवलिंग का शौक होना चाहिए. जब क्लाइंट्स को यह बताएंगे कि उसकी द्वारा बताई गई जगहों पर पहले ही जा चुके हैं तो क्लाइंट्स इंप्रेस हो जायेगा .

2.अच्छा ट्रैवेल राइटर बनने के लिए ट्रेवलिंग से जुड़ी हर बातें पता होना ज़रूरी है. क्योंकि कई बार क्लाइंट्स सिर्फ जगहों के बारे में ही नहीं बल्की अन्य जानकारी के बारे में भी लिखने को बोल सकता है.

3.ट्रैवल लेखक बनने के लिए राइटर की इमेजिनेशन पॉवर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए.

करियर ऑप्शन

आजकल ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा चलन में है. लोग कहीं भी किसी जगह में जाने से पहले वहां के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं. इसीलिए ट्रेवल राइटिंग बहुत ज्यादा डिमांड में हैं. यदि कोई ट्रेवल राइटिंग के फुल टाइम करियर ऑप्शन को अपनाता है, तो इसमें अच्छी खासी कमाई है. हम कह सकते हैं कि आज के टाइम में यह एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है.

ये भी पढ़ें-

Indian Coast Guard Sarkari Naukri: 10वीं, 12वीं हैं पास, तो कोस्ट गार्ड में इन पदों पर मिलेगी नौकरी, 29000 होगी सैलरी

BSCB Sarkari Naukri: बिहार को-ऑपरेटिव बैंक में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आवेदन शुरू, 63000 मिलेगी सैलरी

Tags: Best tourist spot, Hindi Writer, Job and career