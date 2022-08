Best Course After 12th: 12वीं के बाद कैसे चुनें अपने लिए बेस्ट कोर्स? काम आएंगे ये जरूरी टिप्स

हाइलाइट्स 12वीं के बाद ये हैं आपके लिए कुछ बेहतरीन करियर ऑप्शन 10वीं पास करने के बाद उनको अपने लिए एक ऐसा विषय चुनना होता है जो उनके करियर के लिए आगे चलके काम आए. स्टूडेंट्स के पास 3 स्ट्रीम होती है जिनमें वो अपना करियर बना सकते हैं. तीनों ही स्ट्रीम अपनी अपनी जगह पर ख़ास हैं.

नई दिल्लीः How to choose Best Course After 12th: स्टूडेंट्स के लिए 10वीं तक सभी विषय पढ़ना ज़रूरी होता है. लेकिन 10वीं पास करने के बाद उनको अपने लिए एक ऐसा विषय चुनना होता है जो उनके करियर के लिए आगे चलके काम आए. जिनके 10वीं में अच्छे मार्क्स आते हैं वो लोग ज़्यादातर साइंस स्ट्रीम का चयन करते हैं. वैसे स्टूडेंट्स 10वीं के बाद साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों स्ट्रीम में से कोई भी चुन सकते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स जब 12वीं पास कर लेते हैं तो तब यह सोचते हैं की अब कोनसा कोर्स किया जाए. जिसमें करियर भी सवर सके.

12वीं के बाद स्टूडेंट्स के पास कई करियर ऑप्शन होते हैं. जिनमें से कुछ वकील, एचएम या पॉलिटिक्स को अपना भविष्य मान कर 11वीं में आर्ट्स स्ट्रीम को चुन लेते हैं. कभी-कभी बच्चे अपने स्कूल के समय में ही सोच लेते हैं की उन्हें 12वीं के बाद क्या करना है.

यह भी पढ़ें: अब तक की बेस्ट डील! Apple के लेटेस्ट iPhone को 4 हज़ार रुपये सस्ते में लाएं घर

12वीं के बाद क्या करें

स्टूडेंट्स के पास 3 स्ट्रीम होती है जिनमें वो अपना करियर बना सकते हैं. तीनों ही स्ट्रीम अपनी अपनी जगह पर ख़ास हैं. हर स्ट्रीम में ऐसे बहुत से प्रोफेशनल कोर्स हैं. अगर हम सइंस स्ट्रीम की बात करें तो आप मेडिकल लाइन में आसानी से जा सकते हैं. साइंस स्ट्रीम में स्टूडेंट के पास 3 विकल्प होते हैं. कोई मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे विषय लेता हैं. कोई बॉयलोजी, फिजिक्स,केमिस्ट्री विषय लेता है। तो कोई बायलॉजी और मैथ्स दोनों विषय ले लेता है.

➤जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और गणित का चयन किया था वो यह कोर्स कर सकते हैं-

1. B.Sc इन एग्रीकल्चर

2. बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (BUMS)

3. बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BHMS)

4. बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी (MBBS)

5. बी. फार्मा

6. बायोटेक्नोलॉजी

7. बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी

8. बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (BDS)

9. बैचलर ऑफ वेटेरिनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंड्री (B.V.Sc. & AH)

जेनेटिक्स

10. एनवायरनमेंटल साइंस

11. बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी

12. नर्सिंग

13. माइक्रोबायोलॉजी

14. बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (BPT)

15. बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BAMS)

16. बीएससी इन अप्थलमीक टेक्नोलॉजी

17. बीएससी इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी 3 साल

18. बीएससी इन ऑप्टोमेट्री

19. बीएससी इन रेडियोग्राफी

20. बीएससी इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी

जिन स्टूडेंट्स ने 12वीं में केमेस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स का चयन किया था, वे इंजीनियरिंग में भी अपना भविष्य आज़मा सकते हैं. जिसके लिए आपको IIT और JEE की परीक्षा देनी होगी. अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो बी.एससी, बी.ए, जैसे बैचलर कोर्स कर सकते हैं. होटल मैनेजमेंट भी आपके लिए एक विकल्प है. वहीं जिन स्टूडेंट्स ने ने पी.सी.एम से 12वीं पास की है. वो NDA, बैचलर ऑफ़ प्लानिंग एंड डिज़ाइन, टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी, BCA जैसे कोर्स कर सकते हैं.

➤कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो 12वीं के बाद क्या करें

1. चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA)

2. कंपनी सेक्रेटरी (CS)

3. सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर (CFP)

4. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (CMA)

5. बैचलर इन बिजनेस स्टडीज (BBS)

6. बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (BMS)

7. बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA)

8. बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ (B.Com LLB)

9. B.Com (General)

10. B.Com (Hons.)

➤आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो 12वीं के बाद क्या करें

1. बीए

2. बीए एलएलबी

3. बीएचएम

4. बीएफए

5. बैचलर इन फैशन डिजाइनिंग

6. बीजेएमसी

7. टूर एंड ट्रैवल

8. लैंग्वेज कोर्स

9. इवेंट मैनेजमेंट

10. एनीमेशन कोर्स

यह भी पढ़ें: वनीला Vivo V25 गीकबेंच प्लैटफॉर्म पर आया सामने, भारत में जल्द होगी लॉन्चिंग

Tags: Career, Career Guidance, Job and career, Longest Careers, Top 10 career tips