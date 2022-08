How to Get Education Loan: कैसे मिलता है एजुकेशन लोन? क्या होते हैं इसके फायदे? जानिए सब कुछ

हाइलाइट्स स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई देश-विदेश में करने के लिए कोई स्टूडेंट लोन लेता है तो अंडरग्रेजुएट लोन कहते हैं. अगर आप समय के रहते लोन रीपे कर देते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाता है, जिससे आपके लिए भविष्य में भी लोन लेना आसान हो जाता है. वैसे तो कई बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है. लेकिन जो बच्चे अपने प्रोफेशनल कोर्स की फीस एक साथ नहीं भर पाते उसने लिए एजुकेशन लोन एक बेहद अच्छा ऑप्शन है.

नई दिल्लीः How to Get Education Loan: इस समय तमाम प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन शुरू हो गए हैं. अकसर प्रोफेशनल कोर्स महंगे होते हैं. इस वजह से छात्रों को कई संकटों का सामना करना पढ़ता है. अगर कोई ऐसी परिस्थिति से गुज़रता है तो उसके लिए एजुकेशन लोन काफी फायदेमंद होता है. आज के समय में यह लोन लेना और भी आसान हो गया है.

वैसे तो कई बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है. लेकिन जो बच्चे अपने प्रोफेशनल कोर्स की फीस एक साथ नहीं भर पाते उसने लिए एजुकेशन लोन एक बेहद अच्छा ऑप्शन है. आपको ये एजुकेशन लोन किसी भी जगह पढ़ने के लिए मिल सकता है चाहे आप इंडिया में पढ़ें या फिर इंडिया से बाहर विदेश में. ये लोन अब लगभग सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक प्रोवाइड करवाते हैं.

What is Education Loan: एजुकेशन लोन क्या है?

देखा जाए तो एजुकेशन लोन एक मदद का जरिया है. जब आप किसी बैंक या किसी निजी संस्थान से आगे की की पढ़ाई पूरी करने के लिए लोन लेते हैं. उसे एजुकेशन लोन कहा जाता है. इसको हम स्टूडेंट लोन भी कह सकते हैं.

Types of Education Loan: कितने तरह के होते हैं स्टूडेंट लोन

आम तौर पर भारत में 4 तरह के एजुकेशन लोन मिलते हैं-

1- करियर एजुकेशन लोन- जब कोई स्टूडेंट किसी सरकारी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लोन लेता है तो उसे करियर एजुकेशन लोन कह सकते हैं.

2- प्रोफेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट लोन- जब कोई स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद, उससे आगे पढ़ने के लिए लोन लेता है तो उसे प्रोफेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट लोन कहा जाता है.

3- पेरेंट्स लोन- जब कोई गार्जियन या माता-पिता अपने बच्चे की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए किसी बैंक या संस्थान से लोन लेते हैं तो उसे हम पेरेंट्स लोन कहते है.

4- अंडरग्रेजुएट लोन- स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई देश-विदेश में करने के लिए कोई स्टूडेंट लोन लेता है तो अंडरग्रेजुएट लोन कहते हैं.

Process of Education Loan: स्टूडेंट लोन लेने की प्रक्रिया

स्टूडेंट लोन लेने के लिए आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा

1- सबसे पहले एक अच्छे बैंक या संस्थान को चुनें.

2. उस बैंक या संस्थान से स्टूडेंट लोन के बारे में हर एक जानकारी हासिल कर लें.

3. बैंक द्वारा दिए जा रहे इंटरेस्ट रेट्स अच्छी तरह समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है.

4. बैंक द्वारा बताए गए सभी नियमों का सावधानी के पालन करें.

5. सब चीज़ों को अच्छी तरह समझ कर तब लोन के लिए अप्लाई करें.

Documents for Education Loan: स्टूडेंट लोन के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स

1. एज प्रूफ

2. पासपोर्ट साइज फोटो

3. मार्कशीट

4. बैंक पासबुक

5. आईडी प्रूफ

6. एड्रेस प्रूफ

7. कोर्स डिटेल्स

8. अभिभावक और छात्र के पैन कार्ड और आधार कार्ड

9. अभिभाक की इनकम का प्रूफ

Advantages of Education Loan: स्टूडेंट लोन के ये हैं फायदे

1. इस एजुकेशन लोन की मदद से कोई भी छात्र अपने सपनों को पूरा सकता है.

2. अगर आप समय के रहते लोन रीपे कर देते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाता है, जिससे आपके लिए भविष्य में भी लोन लेना आसान हो जाता है.

3. आपको लोन से लिए हुए पैसे लौटाने के लिए काफी समय मिल जाता है.

4. बाकी लोन के मुकाबले इस लोन पर इंटरेस्ट रेट्स भी बेहद कम होते हैं.

