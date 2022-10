Career In IT Without Computer Science: बिना कंप्यूटर सांइस के भी बना सकते हैं आईटी सेक्टर में बेहतरीन करियर

हाइलाइट्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीखने के अनुभव और इनकम के मामले में बहुत अच्छा करियर विकल्प है. यह डोमेन उन करियर सेक्टर में से एक है, जो जल्द ही समाप्त होने वालों में से नहीं है .

Career In IT Without Computer Science: आज तकनीक का जमाना है इसमें अधिकतर काम आईटी आधारित होता है. बिना कम्प्यूटर सांइस के भी आईटी सेक्टर में अच्छी खासी जॉब मिल सकती है. पिछले कुछ सालों में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीखने के अनुभव और इनकम के मामले में बहुत अच्छा करियर विकल्प बनकर सामने आया है. जो स्टूडेंट्स अभी फ्रेशर हैं और भविष्य में आईटी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग उनके लिए एक नई शुरुआत देने वाला साबित हो सकता है.

सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों है बेहतरीन विकल्प?

यह डोमेन उन करियर सेक्टर में से एक है, जो जल्द ही समाप्त होने वालों में से नहीं है , दिन पर दिन आईटी सेक्टर और बढ़ता ही जायेगा. ऐसे में इसमें करियर की संभावनाएं और खुलती जाएंगी. आजकल ऑटोमेशन टेस्टिंग तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

सॉफ्ट वेयर टेस्टिंग का महत्व

सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बेस्ट बात यह है कि महज कंप्यूटर व इंटरनेट की मदद से बेहतरीन चीजें बनाई जा सकती हैं. बता दें आजकल इसका इस्तेमाल लगभग सभी सेक्टर में हो रहा है. सॉफ्टवेयर की परेशानियों और पावर से जरूर परिचित होंगे. हालांकि इसमें कुछ कमजोरियां और खतरे भी कई हैं, लेकिन आज के समय में यह कई मामलों में लाभदायक है. कई बार कुछ सॉफ्टवेयर सिस्टम में खराबियां आ जाती हैं और इसके विफल होने की संभावना बढ़ जाती है. सॉफ्टवेयर पर हमारी बढ़ती निर्भरता के बीच जब भी वे विफल होते हैं, तो इसके कई गंभीर आर्थिक परिणाम भी सामने आते हैं.

जॉब के अवसर और कमाई

आईटी से जुड़े करियर में किसी योग्य और कौशल युक्त व्यक्ति के लिए एक नहीं ढेरों करियर विकल्प नज़र आतें हैं. देखा जाए तो इस फील्ड में योग्य कैंडिडेट्स की कमी है. टीसीएस , विप्रो, सत्यम , इंफोसिस जैसी कंपनियां ऐसे कैंडिडेट्स की तलाश में रहती हैं, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम बखूबी जानतें हों. इस फ़ील्ड में योग्य व्यक्तियों को कंपनियां बहुत अच्छी सैलरी ऑफर करने के अलावा कई अन्य सुविधाएं भी देती हैं. कुछ दिनों का एक्सपीरियंस हो जाने के बाद सॉफ्टवेयर टेस्टर को विदेशों में भी जॉब करने के मौके मिलते हैं. बता दें, इस फ़ील्ड में सभी बड़ी कंपनियां ट्रेनिंग देने वाले संस्थानों में जाकर कैंपस सेलेक्शन भी करती हैं.

