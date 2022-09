career in share market: शेयर मार्केट में करियर बनाने के लिए कौन से कोर्स करें

हाइलाइट्स कैंडिडेट अगर कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो उनके लिए यह फील्ड बेहतर होगा. कॉमर्स में 12वीं में अगर 55 प्रतिशत अंक हैं तो इसमें स्नातक जैसी डिग्री हासिल कर सकते हैं स्टॉक ब्रोकर कॉमर्स, एकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आदि की पढ़ाई कर सकते हैं

How to make Career in the Stock Market: स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते हैं तो इसके लिए तमाम तरह के कोर्स भारत के कई संस्थानों में उपलब्ध हैं. इसमें करियर बनाने के लिए स्टॉक ब्रोकर कॉमर्स, एकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आदि की पढ़ाई कर सकते हैं. इससे कैंडिडेट को स्टॉक मार्किट फील्ड की गहरी जानकारी होती है. इसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं.

किस प्रोफाइल पर कर सकते हैं नौकरी

इस करियर में इक्विटी डीलर, इक्विटी ट्रेडर , इक्विटी एडवाइजर ,स्टॉक एडवाइजर, वेल्थ मैनेजर फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सिक्योरिटी एनालिस्ट और रिस्क मैनेजर के तौर पर नौकरी के अपार मौके पा सकते हैं.

क्या है योग्यता

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट अगर कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो उनके लिए यह फील्ड बेहतर होगा. कॉमर्स में 12वीं में अगर 55 प्रतिशत अंक हैं तो इसमें UG, PG जैसी डिग्री हासिल कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त कैंडिडेट को अपने फील्ड में प्रोफेशनल को विषय से संबंधित गहन जानकारी भी होनी चाहिए .

यह है नौकरी के क्षेत्र

इस फील्ड में कई सारे करियर विकल्प खुले हुए हैं. स्टॉक एक्सचेंज, रेगुलेशन अथॉरिटी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फर्म्स, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी, म्यूचुअल फंड वाली कंपनी, ब्रोकर फर्म्स, इंश्योरेंस एजेंसी, बैंक और दूसरे इंस्टीट्यूट में भी जॉब के काफी स्कोप हैं. अगर कैंडिडेट का काम बेहतर रहा इस क्षेत्र में कैंडिडेट की ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है .

सैलरी

जहां तक सैलरी की बात है तो कैंडिडेट की शुरुआती सैलरी 2 से 3 लाख के मध्य हो सकती है. जो करीब 4 से 5साल के अनुभव के बाद बढ़ जाती है. इतने एक्सपीरियंस के बाद यह सैलरी करीब 9 लाख तक भी पहुंच सकती है. इसमें प्रमोशन भी अच्छे मिलते हैं .

ये भी पढ़ें-

SBI SO Sarkari Naukri: रखते हैं ये डिग्री, तो भारतीय स्टेट बैंक में इन पदों पर मिलेगी नौकरी, आवेदन शुरू, लाखों में होगी सैलरी

JAC 11th Result 2022: झारखंड बोर्ड 11वीं का रिजल्ट जारी, ऐसे करना है चेक

स्टॉक ब्रोकर दो तरह के होते हैं फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर- यह ब्रोकर क्लाइंट्स को शेयर खरीदने और बेचने की सलाह देते हैं. स्टॉक खरीदने के लिए मार्जिन मनी की सुविधा, मोबाइल फोन पर ट्रेडिंग सुविधा और आईपीओ में निवेश की सुविधा प्रदान की जाती है . यह फुल टाइम स्टॉक ब्रोकर हैं इसलिए इनकी कस्टमर सर्विस अच्छी मानी जाती है. डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर– दूसरा होता है डिस्काउंट ब्रोकर, ये क्लाइंट से बहुत कम ब्रोकरेज में शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा देते हैं. डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर अपने क्लाइंट को स्टॉक खरीदने बेचने की जानकारी और शोध की सुविधा न के बराबर देते हैं.

Tags: Career, Job