UP Board Result 2022: कब मिलेगी यूपी बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट? यहां पढ़ें जरूरी अपडेट

नई दिल्ली (UP Board Result 2022, UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in, UPMSP Exam, UP Board 10th 12th Result 2022). ज्यादातर बोर्ड ने दो साल बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को ऑफलाइन मोड में आयोजित किया है. स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का ज्यादा दबाव न पड़े, इसलिए सीबीएसई, एमपी, यूपी बोर्ड आदि ने एग्जाम सिलेबस में कटौती कर दी थी.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षा मार्च-अप्रैल 2022 में हुई थी. इस बोर्ड परीक्षा में 47 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. बोर्ड की थ्योरी परीक्षा के बाद अप्रैल-मई में यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा हुई थी. इसके बाद से ही स्टूडेंट्स को यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 घोषित होने का बेसब्री से इंतजार है.

इतने दिनों में मिलेगी मार्कशीट

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड किया जाएगा. वहीं, बोर्ड ने स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी जारी की है. 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इन ईमेल आईडी पर भी भेजा जाएगा. रिजल्ट घोषित होने के 10-15 दिनों के अंदर स्टूडेंट्स स्कूल से अपनी मार्कशीट कलेक्ट कर सकेंगे. तब तक अगर 12वीं के स्टूडेंट्स को किसी कॉलेज में ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो वे इंटरनेट पर जारी अंक प्रमाण पत्र को वहां जमा करवा सकते हैं.

आसान नहीं थी यूपी बोर्ड परीक्षा की राह

इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा में कई वजहों से देरी हुई थी. पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वजह से यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 शुरू होने में देरी हो गई थी. उसके बाद यूपी बोर्ड इंग्लिश पेपर लीक (UP Board Paper Leak) होने के कारण उसे रद्द कर परीक्षा की तारीख एक दिन आगे बढ़ा दी गई थी. यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर चीटिंग आदि घटनाएं रोकने के लिए वहां सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे और स्टूडेंट्स को काफी सख्त निगरानी में परीक्षा देनी पड़ी थी.

