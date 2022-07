IARI Assistant Admit Card 2022: IARI एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड, पढ़ें डिटेल

IARI Assistant Admit Card 2022: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (Indian Agricultural Research Institute, IARI) ने 26 जुलाई 2022 को IARI Assistant Admit Card जारी करना तय किया है. उम्मीदवार इसके लिए iari.res.in पर लॉग इन कर IARI एडमिट कार्ड 2022 डाउनलोड कर सकते हैं. वे IARI एडमिट कार्ड पर अपना एग्जाम सेंटर और समय देख सकते हैं.

IARI सहायक एडमिट कार्ड 2022 कैसे डाउनलोड करें?

-सबसे पहले IARI की वेबसाइट iari.res.in पर जाएं.

-अब होमपेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें.

-यह एक लिंक पर रीडायरेक्ट करेगा जहां आपको ‘यूजर आईडी और पासवर्ड’ की आवश्यकता होगी.

-IARI सहायक कॉल लेटर डाउनलोड करें

परीक्षा 29 जुलाई 2022 (शुक्रवार) को चार शिफ्ट्स में होगी.

शिफ्ट- रिपोर्टिंग समय- परीक्षा समय

Shift 1- 7:30 AM से 8:30 AM- 9:00 AM से 10:00 AM

Shift 2- 10:30 AM से11:30 AM- 12:00 PM से 01:00 PM

Shift 3- 1:30 PM से 2:30 PM- 03:00 PM से 04:00 PM

Shift 4- 4:30 PM से 5:30 PM- 6:00 PM से 07:00 PM

IARI एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को IARI वेबसाइट पर पोर्टल पर लॉग इन करना होगा. परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को ई-एडमिट कार्ड और एक फोटो आईडी (मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन या सरकार द्वारा जारी कोई अन्य आईडी कार्ड) की एक कॉपी ले जानी होगी. यदि इनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं होगा, तो उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

प्रीलिम्स परीक्षा में पास होने वालों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. आईसीएआर अनुसंधान संस्थानों में आईएआरआई सहायक परीक्षा 2022 के माध्यम से कुल 462 वैकेंसी भरी जाएंगी.

