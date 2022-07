ICAI CA Final Result May 2022 Out: सीए परिणाम मई 2022 जारी, अनिल शाह ने किया टॉप

हाइलाइट्स अनिल शाह ने सीए फाइनल मई 2022 की परीक्षा में 800 में से 642 अंक हासिल कर टॉप किया है. सीए फाइनल पास प्रतिशत समूह 1 के लिए 21.99% और समूह 2 के लिए 22.94% है.

ICAI CA Final Result May 2022 Out: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने सीए परिणाम मई 2022 (CA result May 2022) आज, 15 जुलाई, 2022 घोषित कर दिया है. उम्मीदवार आईसीएआई सीए परिणाम मई 2022 को icai.org पर डाउनलोड कर सकते हैं. सीए फाइनल रिजल्ट मई 2022 डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को अपने पिन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके अपने पंजीकृत खाते में लॉग इन करना होगा.

अनिल शाह मई 2022 सत्र के लिए सीए फाइनल टॉपर हैं. सीए टॉपर ने 800 में से 642 अंक हासिल किए हैं.

ICAI ने CA इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा 14 मई, 2022 से 31 मई, 2022 तक ऑफलाइन मोड में आयोजित की थी. सीए फाउंडेशन परीक्षा 24 जून से 30 जून, 2022 तक आयोजित की गई थी. सीए इंटरमीडिएट मई परिणाम 2022 भी जल्द ही घोषित किया जाएगा. सीए इंटरमीडिएट परिणाम मई 2022 भी जल्द ही icai.nic.in पर घोषित किया जाएगा.

सीए फाइनल रिजल्ट मई 2022 कैसे डाउनलोड करें?

-icai.nic.in पर सीए फाइनल रिजल्ट डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें

-पिन नंबर या आवेदन संख्या और जन्म तिथि के जरिए लॉगिन करें

-सीए फाइनल मई 2022 का स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखेगा

-परिणाम डाउनलोड करें और सहेजें

आईसीएआई सीए फाइनल रिजल्ट 2022 में दी होगी ये डिटेल

-छात्र का नाम, जन्म तिथि के साथ

-रोल नंबर

-विषयवार अंक

-कुल अंक

-योग्यता स्थिति

सीए फाइनल परीक्षा पास करने वाले छात्र आईसीएआई के सदस्य बनेंगे. आईसीएआई परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद मूल सीए मार्कशीट भेजता है.

आईसीएआई सीए फाइनल पास प्रतिशत

सीए फाइनल पास प्रतिशत समूह 1 के लिए 21.99% और समूह 2 के लिए 22.94% है. दोनों समूहों में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए यह 12.59% है.

आईसीएआई सीए परिणाम मई 2022 आधिकारिक वेबसाइट

Caresults.icai.org

icai.nic.in

icaiexam.icai.org

ये भी पढ़ें-

Territorial Army Sarkari Naukri: ग्रेजुएट की है डिग्री, तो टेरिटोरियल आर्मी में मिलेगी नौकरी, जल्द करें आवेदन, लाखों में मिलेगी सैलरी

NEET UG 2022 : 720 अंकों की होगी नीट परीक्षा, जानें पैटर्न और ड्रेस कोड सहित सब कुछ

Tags: Education