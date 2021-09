नई दिल्‍ली. इंस्‍टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए फाउंडेशन और सीए फाइनल के परिणाम जारी कर दिये हैं और अब सीए इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले छात्रों को उनके रिजल्‍ट का इंतजार है. आईसीएआई ने कहा है कि सीए इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम (CA Intermediate exam results) 19 सितंबर या 20 सितंबर 2021 को जारी कर दिया जाएगा. इंस्‍टीट्यूट के अनुसार ओल्‍ड और न्‍यू कोर्स, दोनों के लिये परिणाम एक साथ जारी होंगे. इंटरमीडिएट के नतीजे (CA Intermediate 2021 result), ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जारी किए जाएंगे. ICAI, इसके साथ ही 50 टॉप रैंक करने वाले उम्‍मीदवारों की रैंक लिस्‍ट भी जारी करेगा.

महत्‍वपूर्ण तारीख

CA इंटरमीडिएट 2021 (जुलाई): 6-20 जुलाई 2021

CA इंटरमीडिएट रिजल्‍ट: 19 या 20 सितंबर 2021

CA Intermediate Result 2021: कहां देखें

ओल्‍ड और न्‍यू कोर्स के CA इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे छात्र अपना रिजल्‍ट नीचे दी गई वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हैं.

Caresults.icai.org

icaiexam.icai.org

icai.nic.in

Important Announcement – Results of the Chartered Accountants Intermediate Examination (Old course & New Course) held in July 2021 are likely to be declared on Sunday, 19th September 2021(evening)/Monday, 20th September 2021

Detailshttps://t.co/rwM7n7uijy pic.twitter.com/hTzLvwIlAy

— Institute of Chartered Accountants of India – ICAI (@theicai) September 17, 2021